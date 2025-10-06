"Sou melhor político do que seria padre", diz Ventura em Mem-Martins

A última semana de campanha do Chega acelerou e arrancou com cinco ações de campanha - o que é raro em campanhas eleitorais no partido liderado por André Ventura. O próprio líder assumiu que entrou em "modo sprint" até ao próximo domingo.

De manhã começou na Moita, distrito de Setúbal, onde mais um caso de um bebé nascido numa ambulância dá força ao coro de críticas da oposição ao Governo sobre o encerramento de urgências de obstetrícia e ginecologia. Ventura aproveitou o caso para lamentar a ineficácia das medidas apresentadas pelo executivo de Luís Montenegro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ventura pede uma "rede autárquica de cartão vermelho ao Governo", ou seja, desafia aos autarcas que forem eleitos pelo partido no próximo dia 12 de outubro a pressionar o poder central, sobretudo aqueles que estiverem nos concelhos da Península de Setúbal.

A Moita é um dos concelhos em que o Chega aspira eleger autarcas. Nas legislativas de maio foi o partido mais votado. O distrito de Setúbal é apetecível para o partido de André Ventura.

Com largas dezenas de apoiantes, o Chega fez uma arruada debaixo do tórrido calor que outubro tem trazido, e entrou no carro. A agenda era apertada.

Lisboa: o objetivo de vencer e o confronto

Próximo destino: Lisboa, mais concretamente a freguesia de Marvila. O próprio Ventura reconhece que a capital não é o sítio em que o Chega tem maior implantação, por isso, dirigiu-se à única freguesia em que o partido venceu nas últimas legislativas.

Junto à estação de Metro de Chelas, André Ventura voltou a ser recebido em festa por algumas dezenas de militantes e apoiantes. Poucos metros depois de começar a arruada, foi confrontado por uma mulher cigana, alvo recorrente dos seus discursos políticos.

Depois de receber um aceno de André Ventura, perguntou-lhe: "Eu sou cigana, você gosta de mim?", e o líder do Chega ripostou: "Desde que trabalhe". A mulher garantiu que trabalha, desconta, e defende que a "maioria dos ciganos trabalha". Ainda teve tempo de chamar "racista" ao líder do Chega, numa conversa em tom calmo.

Ao lado de André Ventura seguia o candidato à Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas, que assegurou aos jornalistas que continua focado em vencer na capital e garantiu que se perder, não vai aceitar qualquer pelouro. Ou seja, promete ser oposição, a quem quer que seja.

Mem-Martins: onde Ventura cresceu

De Lisboa a caravana do Chega fez o IC19 e chegou a Sintra. Estava assim assegurado que Bruno Mascarenhas e Rita Matias, candidatos em Lisboa e Sintra, respetivamente, tinham a companhia do líder para a campanha. Foi por lá que a campanha do Chega passou nos dois dias em que André Ventura esteve ausente por motivos pessoais, a meio da semana passada.

Foi ao coração do bairro onde Ventura cresceu, em Mem Martins, que a comitiva do Chega se dirigiu para almoçar. No jardim, junto à Capela, encontrou uma senhora que o conhecia desde pequeno: "Lembro, ele até brincou com as minhas filhas e tudo", recorda.

Sentada num banco, levanta-se para abraçar André Ventura, a idade já lhe permite tirar alguns filtros sociais: "Andaste a estudar para padre, meu rico menino", diz-lhe. André Ventura consente, e conclui: "Sou um melhor político do que seria padre".

Em terreno amigo, o líder do Chega ainda se cruzou com duas mulheres, que sentadas na esplanada comentavam o facto de conhecerem os país de André Ventura. Um homem dirigiu-se a ele, abraçou-o e disse-lhe, baixinho: "Não me desiluda".

Rita Matias, candidata a Sintra, ia ao lado de André Ventura pelas ruas pouco movimentadas de Mem-Martins. O líder do Chega espera ter um "problema bom" no futuro próximo, perder a deputada. Significaria que tinha sido eleita presidente de Câmara.

Oeiras e o muro Isaltino

A paragem seguinte é uma montanha difícil de trepar: Oeiras. Um dos concelhos mais ricos do país e onde as desigualdades sociais vão sendo esbatidas por políticas agressivas por parte da Câmara Municipal. Mas o terreno também é de crítica fácil, Isaltino Morais, dinossauro autárquico, foi condenado por vários crimes, entre eles corrupção.

Numa esplanada em Algés, Ventura sentou-se ao lado de Pedro Frazão, vice-presidente do partido e candidato à Câmara, e comentavam, em estilo de conversa de café: "O PS também apoia tacitamente Isaltino, com a candidata", observou Frazão. "Sim, é fraca mesmo para...", responde Ventura, numa referência à candidata a Ana Sofia Antunes, ex-deputada e candidata.

Ventura diz que "foi tudo comprado pelo Isaltino" e, já em declarações aos jornalistas respondeu assim à pergunta 'qual é o objetivo' para Oeiras: "É acabar com o Isaltino". O líder do Chega condena o pensamento do "rouba mas faz", e deu o exemplo de Pedro Frazão, que "faz, mas não rouba".

Pedro Frazão disse que "Isaltino está preocupado com o Chega" e diz ter a certeza que vai ganhar as eleições do próximo domingo contra o autarca.

"Até os comemos"

Houve ainda tempo para um salto a Torres Vedras, última paragem do dia de campanha. Num tom jocoso, Ventura comeu um pastel de feijão e disse: "Isto é o que vou fazer ao PSD e PS no dia 12, até os comemos".

O líder do Chega diz que o partido está na "champions da política" e disse que só pode estar para ganhar.