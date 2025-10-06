“Sou o mais comedido e cuidadoso”: Montenegro garante que não está a usar o Governo para fazer campanha

Luís Montenegro está em campanha como líder do PSD, mas tem sido hábito, a meio dos discursos, lembrar as medidas que o Governo tomou para aumentar os rendimentos e baixar impostos e, este fim de semana, deixou aos candidatos garantia de que o governo vai mesmo avançar com velhas reivindicações.

Questionado na manhã de segunda-feira pelos jornalistas, sobre se não está a confundir os dois papéis, Luís Montenegro responde que tem sido cauteloso e comedido.

“Eu tenho sido o mais comedido e o mais cuidadoso em não confundir os planos, mas eu como líder partidário também tenho o direito de expressar a vontade do meu partido, que neste momento é indissociável da vontade do Governo, porque o PSD tem a responsabilidade de conduzir também a política do Governo”, afirmou aos jornalistas em Vieira do Minho.

Luís Montenegro que, ontem na Trofa, anunciou que no próximo ano haverá novidades sobre a extensão do metro até ao concelho e em Bragança prometeu a estrada até Rio de Onor, assegura que é difícil, por vezes, separar as águas.

“Eu estou a falar em nome do partido, sendo que em muitas circunstâncias é inevitável que a minha voz possa, no fundo, congregar as duas circunstâncias”, disse, acrescentando que não falou em nenhuma medida que “os partidos da oposição não soubessem”.

Como primeiro-ministro, Luís Montenegro lembra a quem se queixa das baixas reformas que o Governo está a trabalhar para aumentar rendimentos, e como líder do PSD promete aos candidatos uma parceria estreita com o Governo para levar a cabo todas as propostas que têm para os concelhos.

Nos últimos dias, o PSD esteve em autarquias onde há dois candidatos social-democratas, o oficial e o que, zangado com a direção, concorre em listas independentes, como o caso da Trofa ou Mafra, mas esta manhã em Celorico de Basto essa divisão é no Partido Socialista.

Em Amares, o candidato do PSD Emanuel Magalhães, professor de profissão, está no segundo mandato consecutivo como vereador da oposição, atualmente na condição de independente, depois de anteriormente ter sido eleito pelo PS, assumindo, nessa ocasião, o cargo de vice-presidente.

Questionado se estas eleições autárquicas podem ser um teste ao Governo, Montenegro voltou a remeter para o plano partidário, reiterando querer uma vitória eleitoral no próximo domingo

“É um teste ao partido que eu lidero, o PSD. É um teste aos dois partidos que compõem o Governo (PSD e CDS-PP) porque são partidos que têm uma expressão autárquica muito relevante, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista conjunto, quando se candidatam em muitos municípios em coligação. É um teste que nós queremos superar, tendo uma vitória eleitoral”, afirmou.