  • Noticiário das 18h
  • 07 out, 2025
Como e onde votar nas eleições autárquicas do próximo domingo?

07 out, 2025 - 18:26 • Fábio Monteiro

As eleições autárquicas realizam-se no próximo domingo, dia 12 de outubro. Explicamos onde e como pode votar, incluindo situações especiais como mobilidade reduzida, prisão ou deslocação.

As eleições autárquicas realizam-se no próximo domingo, 12 de outubro. Todos os cidadãos recenseados em Portugal ou no estrangeiro têm o direito de participar, desde que estejam inscritos até 60 dias antes da data do sufrágio.

Para saber o local onde deve votar, há várias formas disponíveis. Pode consultar o site do recenseamento com o número de identificação civil e a data de nascimento ou utilizar o Mapa Interativo do Portal do Eleitor. Também é possível enviar um SMS gratuito para o número 3838 com o texto: RE espaço número de BI/CC espaço data de nascimento (formato AAAAMMDD).

Se estiver no estrangeiro, deve enviar a mesma mensagem para o número internacional +351 962 171 000. Pode ainda obter a informação na sua junta de freguesia, na câmara municipal ou na representação diplomática da sua área de residência.

Se mudou de residência e já atualizou o cartão de cidadão, o sistema actualiza automaticamente o local de recenseamento. Caso ainda não o tenha feito, continua a votar na morada antiga.

É possível votar antecipadamente em território nacional ou no estrangeiro, mas esse prazo já se encontra encerrado para estas eleições. No entanto, há mecanismos especiais para quem está impedido de votar presencialmente no domingo.

Neste domingo, as urnas estarão abertas entre as 8h e as 19h. Leve consigo o seu cartão de cidadão ou outro documento oficial com fotografia.

