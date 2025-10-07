João Paulo Correia: "Gaia terá de ter um Orçamento idêntico ao do Porto"

O candidato do PS à Câmara de Gaia, João Paulo Correia, diz que "a autarquia não pode continuar com um orçamento municipal muito abaixo do da câmara do Porto".

João Paulo Correia lembra que "Gaia tem mais 50 mil habitantes" do que a Invicta, para afirmar que "o futuro de Vila Nova de Gaia e a melhoria da qualidade de vida dos gaienses passa por ter um orçamento no mínimo equiparado ao do Porto".

“O Porto tem 25 por cento do nosso território. Vila Nova de Gaia tem mais 50 mil habitantes do que o do Porto. O Orçamento da Câmara do Porto é de 450 milhões. O Orçamento da Câmara de Gaia é de 285 milhões de euros. Nesta revisão da Lei das Finanças Locais, não vamos aceitar uma alteração da fórmula que financia os municípios que não atribuía a Gaia um Orçamento de acordo com a sua grandeza territorial e populacional”, garante.

Em entrevista à Renascença, na sede da sua candidatura em Mafamude, freguesia onde já foi presidente de Junta, João Paulo Correia diz que as suas propostas estão pensadas para o futuro, porque são "centradas na mobilidade e nos transportes, na habitação e no apoio às famílias".

Também o candidato da CDU, André Araújo, defende “um maior Orçamento” e sobre o mau serviço de transportes da Rede UNIR sublinha que a culpa não pode morrer solteira.

“A UNIR não apareceu no nosso Concelho por obra e graça do Espírito Santo. A UNIR apareceu porque alguém a colocou e isso deve-se aos autarcas do PS e do PSD”, sublinha.

O candidato insiste na devolução da gestão dos transportes à SCTP porque “ esta opção economicista que foi 33 por cento abaixo do valor base do concurso, acabou por sair muito cara à população”.

Em declarações à Renascença, à margem de uma ação de campanha na estação de comboio da Madalena, o candidato pediu que o projeto de TGV seja "um processo limpo, transparente e em que as populações sejam envolvidas e informadas".

Também João Paulo Correia considera "um desastre" a nova rede de autocarros e, sobre o futuro TGV, o candidato pede "transparência e menos opacidade", quanto à escolha da futura estação do comboio de alta velocidade.

Por sua vez, o candidato da coligação Bloco de Esquerda/Livre, que fomos encontrar numa ação de campanha numa escola em Grijó, diz que faz todo o sentido "o maior município da Área Metropolitana do Porto" ter uma estação de Alta Velocidade e deixa o aviso de que o Banco Europeu de Investimento se dispôs a financiar a obra para haver uma estação em Santo Ovídeo.

“Portanto, se isso não acontecer em Santo Ovídeo nós perdemos a estação porque eles já avisaram: nós não andamos aqui a brincar às estações”, alerta o candidato.

Do conjunto das suas propostas, João Martins acentua as ligadas à habitação, defendendo que “até 2030, 20 por cento de habitação publica”.

Esquerda promete união após as eleições

Em Vila Nova de Gaia, mais de 300 mil habitantes e 267 mil eleitores vão escolher entre oito candidatos, sendo um deles Luís Filipe Menezes que volta à corrida.

O candidato da coligação "Gaia sempre na Frente", que junta PSD e Iniciativa Liberal, e o candidato do PS, João Paulo Correia vão discutir entre si o vencedor e têm debatido na campanha as suas “dolorosas heranças”.

O socialista acusa Meneses de ter deixado a Câmara à beira da ruína financeira e o social-democrata atira com a ideia de uma autarquia que nos últimos 12 anos estagnou e promoveu o despesismo.

À esquerda, todos reconhecem que o futuro presidente da Câmara sairá da disputa particular entre Meneses e Correia e já não rejeitam cenários de futuras alianças.

A coligação que junta o Bloco de Esquerda e o Livre promete "conversar e ver os pontos que há em comum" porque certamente "haverá possibilidade de um entendimento", caso o PS não ganhe com maioria.

Também António Araújo, da CDU, não rejeita a possibilidade de diálogo com a candidatura socialista, depois de dia 12 de outubro. Contudo, Araújo diz que é preciso haver na Câmara Municipal "alguém que vá lá falar dos problemas e da vida das pessoas" porque, de momento, “a câmara municipal tem apenas eleitos do PS e do PSD: nove do PS e dois do PSD".

"Por isso, insisto: é preciso alguém que fale do problema da vida das pessoas. É preciso haver quem fale por exemplo do estado da nossa rua, ou do facto de na nossa paragem o autocarro não estar a passar”, reforça.

Apesar de diversas tentativas não foi possível em tempo útil entrevistar o candidato do Chega, António Barbosa, por indisponibilidade do próprio.