Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 07 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jornal das autárquicas: as duas faces de Montenegro

07 out, 2025 - 00:52 • Redação

Luís Montenegro entre o papel de primeiro-ministro “comedido” e de líder partidário, André Ventura voltou às raízes em São Domingos de Rana e disse que é melhor político do que seria padre, José Luís Carneiro andou pela Nazaré a alertar para os partidos de “discurso fácil” e Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, espera um Orçamento do Estado com muitas propostas do partido. Nuno Melo disse que Pedro Duarte é o candidato certo para controlar a imigração no Porto e Paulo Raimundo disse em Matosinhos que o povo "não come PIB".

A+ / A-
Jornal das autárquicas: as duas faces de Montenegro

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 07 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026