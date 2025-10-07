Jornal das autárquicas: as duas faces de Montenegro
07 out, 2025 - 00:52 • Redação
Luís Montenegro entre o papel de primeiro-ministro “comedido” e de líder partidário, André Ventura voltou às raízes em São Domingos de Rana e disse que é melhor político do que seria padre, José Luís Carneiro andou pela Nazaré a alertar para os partidos de “discurso fácil” e Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, espera um Orçamento do Estado com muitas propostas do partido. Nuno Melo disse que Pedro Duarte é o candidato certo para controlar a imigração no Porto e Paulo Raimundo disse em Matosinhos que o povo "não come PIB".
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.