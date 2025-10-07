"Manhas de Montenegro": oposição critica anúncio de aumento do complemento para idosos antes das autárquicas

No dia em que foi conhecido um aumento de 40 euros do Complemento Solidário para Idosos (CSI), a oposição critica os anúncios do Governo liderado por Luís Montenegro antes das eleições autárquicas do próximo domingo. O secretário-geral do PS acusou o Governo de “descarada falta de isenção, imparcialidade e independência” por anunciar em período eleitoral para as autárquicas medidas como o aumento do CSI. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Já há muito tempo que chamei a atenção para o facto de, entrando em período eleitoral, nós iríamos assistir a uma descarada falta de isenção, de imparcialidade, de independência naqueles que hoje são titulares das mais importantes funções políticas”, acusou José Luís Carneiro, no final de uma visita ao Hospital Garcia da Orta, em Almada, Setúbal.

O presidente do Chega, André Ventura, considera que misturar o anúncio de medidas do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) com campanha eleitoral não dignifica a política. “Propusemos ao Governo que não houvesse mistura orçamental no meio da campanha autárquica. É um erro, para o bem e para o mal. Não é um fenómeno que dignifica a política e faz do Governo uma espécie de ator de populismo e eleitoralismo autárquico e isso não é positivo. Desde o início, o Chega tem proposto um aumento permanente e estrutural das pensões, não é estes aumentos de complementos”, sublinha André Ventura.

O porta-voz do Livre considera que "toda a gente já conhece bem as manhas de Luís Montenegro", quando questionado sobre o anúncio de aumento do Complemento Solidário para Idosos em plena campanha para as autárquicas. "A gente já conhece bem as manhas de Luís Montenegro. Eu acho que o que há a relevar daqui, porque isso não é novidade - essa parte das manhas de Luís Montenegro já é chover no molhado - é que queremos que o Complemento Solidário para Idosos chegue a cada vez mais gente", defendeu Rui Tavares, durante uma ação de campanha em Barcelos, no distrito de Braga. O secretário-geral do PCP perguntou ao primeiro-ministro quando tenciona começar a revelar as “coisas negativas” do Orçamento do Estado para 2026, ironizando que só deverá ser depois das eleições autárquicas. Em declarações aos jornalistas durante uma arruada em Moscavide, no concelho de Loures, Paulo Raimundo reiterou que não tenciona escorregar na “casca de banana” de comentar medidas isoladas do Orçamento do Estado.