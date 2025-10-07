Menezes defende para Gaia e Sintra um Orçamento idêntico ao de Lisboa

Para Menezes, era mais realista que “já neste Orçamento do Estado se reivindicasse que duas cidades que entretanto cresceram muito e se tornaram na segunda e terceira cidade de Portugal, dois municípios, Gaia e Sintra, vissem os seus Orçamentos nivelados por Porto e Lisboa”. “ Pelo menos eu vou reivindicar isso, não sei se vou conseguir vencer essa batalha, mas irei reivindicar, só tenho 15 dias para o fazer, ou três semanas, mas tudo irei fazer para convencer o Governo”, adianta.

E tal como o socialista João Paulo Correia, o seu principal adversário nesta corrida autárquica, também Luís Filipe Menezes considera necessário rever a Lei das Finanças Locais. Contudo, o candidato do PSD diz à Renascença que rever a lei vai demorar muito tempo e “nunca mais sairemos disto”.

Menezes diz que Correia “é oportunista”, mas admite que Gaia e Sintra já merecem ter Orçamentos equiparados aos das duas grandes cidades do país.

Luís Filipe Menezes dedicou a tarde desta terça-feira a visitar bairros sociais em Vila Nova de Gaia, e aproveitou para comentar a reivindicação de João Paulo Correia, o candidato socialista à autarquia, que em entrevista à Renascença defendeu a necessidade de o concelho, pela sua dimensão e população, ter um Orçamento idêntico ao do Porto.

Menezes faz as contas e garante que o “Estado investe muito em Lisboa, que, ainda por cima, tem um Orçamento gigantesco, o que é uma injustiça para todos os outros”, e diz que o Porto, para além de ter perdido muitos habitantes, ao passar de “300 mil para 220 mil”, tem “25% da área de Vila Nova de Gaia”.

“Sintra e Gaia são duas cidades que entretanto cresceram muito e tornaram-se na segunda e terceira cidade de Portugal, e seria justo se vissem os seus orçamentos nivelados por Porto e Lisboa”, acrescenta. “Eu acho que deveria ser neste orçamento, não sei se vou conseguir, se não for neste, que seja no próximo”, defende.

Ainda assim, o candidato social-democrata acusa o seu adversário de “oportunismo” e explica porquê.

“O Dr. João Paulo Correia esteve 10 anos como presidente de junta e 10 anos numa maioria quase absoluta do seu partido no Parlamento e só agora se lembrou disso (...). Quer dizer, significa que é um candidato com sentido de oportunidade, um oportunista”, afirma.

Nestas declarações à Renascença, durante uma visita ao Bairro do Bom Samaritano, em Pedroso, Menezes garantiu que até final da campanha irá visitar todos os bairros sociais do concelho, mas lamenta não ser possível "visitar nenhum bairro que não tenha mandado construir”.

“Todos os bairros de organizações sociais de Gaia, todos, todos, foram construídos por mim, não há nenhum que não tenha sido construído por mim”, atira o ex-autarca.

“Eu bem gostava de visitar um construído por outros, significava que havia outros ciclos políticos que tinham tido preocupação com as pessoas mais necessitadas, mas infelizmente não”, sublinha Luís Filipe Menezes.