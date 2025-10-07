Nuno Cardoso foi ouvir problemas dos portuenses. Candidato propõe cooperativas de habitação

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O candidato independente à Câmara Municipal do Porto, Nuno Cardoso, esteve na manhã desta terça-feira numa arruada pelos bairros de Aldoar e da Fonte da Moura, na união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. No autocarro de campanha, carinhosamente chamado de "Maria da Luz", a comitiva do "Porto Primeiro" percorreu as ruas para distribuir brindes e medidas para a população, com o mote "de que o Porto seja, de facto, posto no pedestal que deve ter", diz o candidato Nuno Cardoso, em entrevista à Renascença.

Autocarro de campanha de Nuno Cardoso. Foto: Rita Vila Real/RR Nuno Cardoso em contacto com a população do bairro da Fonte da Moura. Foto: Rita Vila Real/RR

A primeira paragem do autocarro da campanha foi numa das entradas do Bairro de Aldoar. Numa confeitaria, Nuno Cardoso foi ao encontro de vários portuenses e aproveitou para ouvir os testemunhos dos moradores desta zona da cidade. Uma moradora dirigiu-se ao candidato e contou a história da filha, com seis filhos, que está na lista de espera de uma casa pública. "Se conseguir arranjar uma casa para a minha filha, eu voto em si", diz a eleitora a Nuno Cardoso. Para resolver os problemas da habitação, "uma preocupação natural de todo o cidadão portuense", Nuno Cardoso defende que "a única proposta séria" é mobilizar "a sociedade toda", através de "cooperativas de habitação". Se for eleito, o antigo autarca vai disponibilizar "terrenos e imóveis para todas as cooperativas que se formem de cidadãos do Porto. Vamos criar uma grande cooperativa de interesse público que será a incubadora das cooperativas dos cidadãos", defende. Ainda antes de entrar no bairro, no mesmo espaço em que muitos ouviram as medidas do movimento, um cidadão insurgiu-se contra o candidato, de forma sonora, acusando-o de corrupção. Já no bairro, as queixas sobre a falta de habitação continuam. Em conversa com um jovem casal, Nuno Cardoso ouviu o relato de quem tem filhos e ainda tem de partilhar casa com os pais: "Somos sete pessoas a viver na mesma casa", retratam os moradores durante a ação de campanha do candidato do movimento "Porto Primeiro" (NC/PPM).

Nuno Cardoso em contacto com a população do bairro da Fonte da Moura. Foto: Rita Vila Real/RR Flyers da candidatura de Nuno Cardoso, que quer voltar à presidência da Câmara do Porto. Foto: Rita Vila Real/RR