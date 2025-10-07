Nuno Cardoso foi ouvir problemas dos portuenses. Candidato propõe cooperativas de habitação

07 out, 2025 - 22:17 • Rita Vila Real
O candidato independente à Câmara Municipal do Porto, Nuno Cardoso, esteve na manhã desta terça-feira numa arruada pelos bairros de Aldoar e da Fonte da Moura, na união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.
No autocarro de campanha, carinhosamente chamado de "Maria da Luz", a comitiva do "Porto Primeiro" percorreu as ruas para distribuir brindes e medidas para a população, com o mote "de que o Porto seja, de facto, posto no pedestal que deve ter", diz o candidato Nuno Cardoso, em entrevista à Renascença.
A primeira paragem do autocarro da campanha foi numa das entradas do Bairro de Aldoar. Numa confeitaria, Nuno Cardoso foi ao encontro de vários portuenses e aproveitou para ouvir os testemunhos dos moradores desta zona da cidade.
Uma moradora dirigiu-se ao candidato e contou a história da filha, com seis filhos, que está na lista de espera de uma casa pública. "Se conseguir arranjar uma casa para a minha filha, eu voto em si", diz a eleitora a Nuno Cardoso.
Para resolver os problemas da habitação, "uma preocupação natural de todo o cidadão portuense", Nuno Cardoso defende que "a única proposta séria" é mobilizar "a sociedade toda", através de "cooperativas de habitação".
Se for eleito, o antigo autarca vai disponibilizar "terrenos e imóveis para todas as cooperativas que se formem de cidadãos do Porto. Vamos criar uma grande cooperativa de interesse público que será a incubadora das cooperativas dos cidadãos", defende.
Ainda antes de entrar no bairro, no mesmo espaço em que muitos ouviram as medidas do movimento, um cidadão insurgiu-se contra o candidato, de forma sonora, acusando-o de corrupção.
Já no bairro, as queixas sobre a falta de habitação continuam. Em conversa com um jovem casal, Nuno Cardoso ouviu o relato de quem tem filhos e ainda tem de partilhar casa com os pais: "Somos sete pessoas a viver na mesma casa", retratam os moradores durante a ação de campanha do candidato do movimento "Porto Primeiro" (NC/PPM).
Já no fim da manhã, o autocarro foi em direção ao bairro Fonte da Moura, onde o contacto com a população continuou, com uma visita ao Desportivo Operário Fonte da Moura, onde também se discutiu o passado de Nuno Cardoso na presidência da Câmara, um passado que o candidato diz ser uma pegada importante para sustentar a sua atual candidatura, que "efetivamente tem um passado de muitas lutas".
Foi à boleia do autocarro da campanha que Nuno Cardoso falou também dos problemas de mobilidade na cidade. Para o ex-presidente, falta constuir uma rede de transportes "à custa dos suburbanos ferroviários, das linhas de metro, de mais linhas que vamos querer que se construam e, depois, um transporte de autocarro, que faça a distribuição entre as zonas".
Sobre a linha de metrobus, que o candidato realça "que ainda não existe", Nuno Cardoso diz que "foi um péssimo processo porque foi feito nas costas dos portuenses. Nós temos que analisar o funcionamento da primeira fase, temos que avaliar. E se não funcionar, vamos desmontar e vamos fazer uma belíssima ciclovia e vamos lhe apelidar de metrobike", defende satiricamente.
Em declarações à Renascença, Nuno Cardoso deixa ainda uma mensagem ao centralismo "que prende Portugal a um atraso que é conhecido": "Nós demos um nome a Portugal, nós lideramos sempre Portugal em vários movimentos sociais e, neste momento, a democracia está em perigo, e é o Porto, um Porto verdadeiramente livre e independente quem poderá pôr Lisboa no seu sítio".