Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 07 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Passos Coelho: "Linhas vermelhas têm de ser ditadas pela consciência"

07 out, 2025 - 13:20 • Ana Kotowicz

Segundo o antigo primeiro-ministro, “as linhas vermelhas são ditadas pela consciência e devem estar relacionadas com coisas muito particulares, especiais e graves”

A+ / A-

Foi a última vez que Pedro Passos Coelho surgiu na campanha para as eleições de 12 de outubro. Foi o próprio quem o garantiu depois de, esta terça-feira, ter aparecido de surpresa em Sintra, para apoiar a candidatura de Marco Almeida. Antes disso, tinha participado na semana passada num jantar da candidatura de Suzana Garcia à Câmara da Amadora

Falando com os jornalistas, aconselhou Marco Almeida — cabeça de lista da coligação que junta PSD, IL e PAN, e que nas sondagens tem resultados próximos da socialista Ana Mendes Godinho e da candidata do Chega, Rita Matias — a manter abertas as linhas do diálogo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Montenegro anuncia aumento para idosos e recusa falar de "linhas vermelhas" ao Chega

Autárquicas 2025

Montenegro anuncia aumento para idosos e recusa falar de "linhas vermelhas" ao Chega

Primeiro-ministro anunciou em Évora o aumento do C(...)

Passos Coelho lembrou que o Chega tem ganhado dimensão, que não se deve fechar a porta ao diálogo e que as linhas vermelhas de outras eleições são para esquecer. "As linhas vermelhas são ditadas pela consciência e devem estar relacionadas com coisas muito particulares, especiais e graves”, argumentou, dizendo que “tirando isso, vivemos numa democracia e temos de saber trabalhar em conjunto, quaisquer que sejam os eleitos”.

Sobre andar na estrada com os candidatos, Passos disse que não vai "ter mais tempo para estar em campanha eleitoral", até porque não está "na política ativa e não faz muito sentido andar pelo país". Só devido a condições "muito específicas", esclareceu o antigo primeiro-ministro, aceitou estar ao lado de Suzana Garcia e Marco Almeida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 07 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026