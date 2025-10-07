Passos Coelho: "Linhas vermelhas têm de ser ditadas pela consciência"

07 out, 2025 - 13:20 • Ana Kotowicz
Foi a última vez que Pedro Passos Coelho surgiu na campanha para as eleições de 12 de outubro. Foi o próprio quem o garantiu depois de, esta terça-feira, ter aparecido de surpresa em Sintra, para apoiar a candidatura de Marco Almeida. Antes disso, tinha participado na semana passada num jantar da candidatura de Suzana Garcia à Câmara da Amadora
Falando com os jornalistas, aconselhou Marco Almeida — cabeça de lista da coligação que junta PSD, IL e PAN, e que nas sondagens tem resultados próximos da socialista Ana Mendes Godinho e da candidata do Chega, Rita Matias — a manter abertas as linhas do diálogo.
Autárquicas 2025
Passos Coelho lembrou que o Chega tem ganhado dimensão, que não se deve fechar a porta ao diálogo e que as linhas vermelhas de outras eleições são para esquecer. "As linhas vermelhas são ditadas pela consciência e devem estar relacionadas com coisas muito particulares, especiais e graves”, argumentou, dizendo que “tirando isso, vivemos numa democracia e temos de saber trabalhar em conjunto, quaisquer que sejam os eleitos”.
Sobre andar na estrada com os candidatos, Passos disse que não vai "ter mais tempo para estar em campanha eleitoral", até porque não está "na política ativa e não faz muito sentido andar pelo país". Só devido a condições "muito específicas", esclareceu o antigo primeiro-ministro, aceitou estar ao lado de Suzana Garcia e Marco Almeida.