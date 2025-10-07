Menu
  • Noticiário das 19h
  • 08 out, 2025
Sem definir linhas vermelhas, IL quer "triplicar" resultado de 2021

07 out, 2025 - 19:43 • Isabel Pacheco

Apostada numa visão reformista do país, a Iniciativa Liberal quer crescer e triplicar o número de eleitos a 12 de outubro. Mariana Leitão esteve em Viseu e Aveiro, onde criticou a ministra da Saúde e evitou falar de linhas vermelhas com o Chega.

Depois de uma viagem de comboio no "Vouguinha", em Aveiro, a presidente da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, terminou o dia desta terça-feira no aeródromo de Viseu.

No aeródromo que é, também, escola de aviação, a líder liberal disse querer colocar o “partido a voar” e assumiu “ambição” de triplicar o resultado nas autárquicas de 12 de outubro.

“Vimos de 2021 que, foi a nossa primeira eleição autárquica, com um resultado. Agora queremos, pelo menos, triplicar esse resultado em número de eleitos”, apontou Mariana Leitão.

Já sobre o pós-eleições, e no dia em que Passos Coelho veio defender que as "linhas vermelhas" para eventuais acordos com o Chega devem ficar à consciência de cada um, a líder dos liberais não esclareceu a posição do partido.

Mariana Leitão garantiu, apenas, que a IL “não abdica” dos “seus princípios, ideias e convicções”. E perante a insistência dos jornalistas, insistiu: “Somos irredutíveis nos princípios”, explicando que foi esse mesmo o critério para atuais 29 coligações com PSD e CDS.

Ministra da Saúde "deve fazer uma reflexão"

Entre a ferrovia e aviação, a Iniciativa Liberal reuniu-se com a administração do Hospital de Aveiro, que aguarda por obras de expansão do edifício há três anos, para apontar o dedo à ministra da Saúde.

Mariana Leitão não pediu diretamente a demissão de Ana Paula Martins, mas defendeu que é tempo para a ministra refletir no trabalho feito.

“A senhora Ministra deve fazer uma reflexão sobre aquilo que tem sido o seu trabalho e o seu papel e o que é que e aquilo que continua a correr mal. Mas repito, a reforma estrutural é urgente. Não se resolvem os problemas da saúde neste momento apenas com planos de Inverno ou com planos de Verão”, defendeu Mariana Leitão, desafiando o Governo a passar das palavras aos atos.

“O desafio o Governo, de facto, a mostrar, já que se diz tão reformista, verdadeiramente que é reformista, porque não chega dizer é preciso fazer”, atirou Mariana Leitão, lembrando que a IL até já apresentou várias propostas nesse sentido.

“O Governo tem o nosso programa que pode perfeitamente ir lá buscar todas as medidas que serão certamente bem-vindas e úteis para o país”, rematou.

A Iniciativa Liberal concorre sozinha em 59 concelhos às eleições autárquicas de domingo. Em 29 avança em coligação com PSD e CDS.

