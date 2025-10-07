Spinumviva: Luís Montenegro diz-se alvo de “manobras obscuras”

Em comunicado após a divulgação da notícia, a Procuradora-Geral da República (PGR) esclarece que "nada foi proposto" sobre abertura de inquérito à Spinumviva e que a averiguação preventiva continua.

A CNN Portugal noticiou esta terça-feira que os procuradores da averiguação preventiva ao caso Spinumviva, a empresa da família de Luís Montenegro, entendem que deve ser aberto um inquérito e que a decisão será tomada pelo procurador-geral da República, Amadeu Guerra.

“ Estou completamente tranquilo, embora absolutamente estupefacto e mesmo revoltado com o teor das notícias que, a virem de alguém ligado ao processo, configuram uma situação que é uma pouca vergonha, de uma deslealdade processual democrática que é intolerável e que eu não aceito de maneira nenhuma", afirmou Montenegro, numa declaração sem direito a perguntas, em Albufeira, à margem da campanha para as eleições autárquicas.

"Pouca vergonha", "manobras obscuras" , "estupefação" e revolta. O primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro , não poupou nos adjetivos nem nos substantivos para criticar a notícia de que os procuradores da averiguação preventiva ao caso Spinumviva vão pedir a abertura de um inquérito.

Após a nota da PGR, Luís Montenegro lamentou a divulgação da notícia e garantiu que tem colaborado com a averiguação preventiva: “Não sei qual é a fonte desta notícia. O que posso garantir é que todos os esclarecimentos que me têm sido pedidos foram facultados e eu aguardarei a sua análise e o juízo do Ministério Público. O resto é simplesmente uma pouca vergonha. Vou repetir: é uma pouca vergonha”, lamentou.

O primeiro-ministro e líder do PSD apela aos portugueses "que não se deixem levar por estas manobras a três ou quatro dias do encerramento de uma campanha eleitoral" para as autárquicas.

"Estarei como estive sempre disponível para prestar todos os esclarecimentos e, sinceramente, é mesmo muito revoltante que se lancem mais uma vez insinuações, suspeitas absolutamente infundadas", declarou.

Montenegro diz que não quer entrar em pormenores, mas garante que pagou do seu bolso e da mulher umas férias no Brasil com a sua família.

"Com tranquilidade, estupefação, com revolta, assisto a estas manobras obscuras que não consigo perceber de onde vêm, com a convicção de que haverá um momento em que tudo poderá ser clarificado e todos iremos concluir que a democracia tem fragilidades e esta é uma delas: a de se lançarem atoardas, suspeitas, insinuações não identificadas", sublinha o primeiro-ministro.

Leia, na íntegra, a declaração de Luís Montenegro

Depois de ter visto as notícias que vieram a público, queria dizer que estou completamente tranquilo, embora absolutamente estupefacto e mesmo revoltado com o teor das notícias que, a virem de alguém ligado ao processo, configuram uma situação que é uma pouca vergonha, de uma deslealdade processual democrática que é intolerável e que eu não aceito de maneira nenhuma.

Não sei qual é a fonte desta notícia. O que posso garantir é que todos os esclarecimentos que me têm sido pedidos foram facultados e eu aguardarei a sua análise e o juízo do Ministério Público. O resto é simplesmente uma pouca vergonha. Vou repetir: é uma pouca vergonha.

Queria por isso dizer às portuguesas e aos portugueses que não se deixem levar por estas manobras a três ou quatro dias do encerramento de uma campanha eleitoral e de uma escolha que devem fazer em total liberdade , que é a de optarem pelas lideranças das câmaras municipais, das juntas de freguesia, interpretando aquele que é o seu sentimento relativamente ao futuro das suas terras e aos projetos que querem abraçar com os autarcas que forem eleitos.

Continuarei fiel ao meu posicionamento. Não vou ser eu a quebrar a relação de lealdade entre todos os intervenientes processuais. Estarei como estive sempre disponível para prestar todos os esclarecimentos e, sinceramente, é mesmo muito revoltante que se lancem mais uma vez insinuações, suspeitas absolutamente infundadas. Não quero entrar em pormenores, mas falar das minhas férias no Brasil com a minha família, onde não foi recebido um cêntimo de ninguém que não fosse do meu bolso e da minha mulher. Era o que me faltava que por alguma razão se estivesse a lançar esta nuvem.

Com tranquilidade, estupefação, com revolta, assisto a estas manobras obscuras que não consigo perceber de onde vem, com a convicção de que haverá um momento em que tudo poderá ser clarificado e todos iremos concluir que a democracia tem fragilidades e esta é uma delas: a de se lançarem atoardas, suspeitas, insinuações não identificadas, quer as que originaram os procedimentos que eventualmente estejam a correr no Ministério Público, quer aqueles que agora passam para a imprensa porque não são identificadas as fontes.

Não me intimido, continuarei a fazer o meu trabalho como presidente de um partido, como primeiro-ministro e a olhar para o futuro de todos nós e, dentro do futuro de todos nós, os valores democráticos também são essenciais.