Alexandra Leitão quer duplicar "soluções do Housing First"

Alexandra Leitão pretende "duplicar a solução do Housing First" ("Casa Primeiro"), um programa que apoia pessoas em situação de sem-abrigo no arrendamento de casa. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela cabeça-de-lista da coligação "Viver Lisboa" (PS, Livre, BE, PAN) à Câmara Municipal durante uma ação de campanha nos Anjos.

De acordo com a Associação Vitae, o projeto começou em setembro de 2020, através de um acordo celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem Abrigo 2019-2023. Além do apoio financeiro, é assegurado acompanhamento psicológico/social e supervisão em contexto comunitário e habitacional.

Durante uma visita ao Centro de Apoio Social dos Anjos, a candidata socialista notou que o número de pessoas "sem teto" subiu 43% nos últimos 4 anos, defendendo que é necessário "ter um plano efetivo de erradicação das pessoas em situação de sem-abrigo".

"No nosso programa, passa por duplicar a solução do Housing First, portanto dar habitação permanente a estas pessoas; ter soluções de emergência, porque nós queremos é habitação, mas obviamente tem que haver soluções de emergência que sejam espalhadas [pela cidade] (...); equipas multidisciplinares de saúde pública, de apoio psicológico", explicou em declarações aos jornalistas.

Alexandra Leitão critica a "aglomeração" de pessoas em situação sem-abrigo nos centros de acolhimento da freguesia do Beato e o número de camas que foram disponibilizadas durante o mandato do autarca Carlos Moedas.

"Nos últimos 4 anos, foram criadas umas míseras (...) 104 camas, para as pessoas em situação de sem-abrigo", vincou.

Para a candidata a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é importante "ter soluções mais pequenas, mais humanizadas, de proximidade, espalhadas pela cidade".

Quanto ao programa Housing First, destaca que mais de 90% das pessoas em situação de sem-abrigo que conseguem soluções de habitação não regressam à rua.

"São pessoas que, efetivamente, são recuperadas para uma vida útil na sociedade e para uma vida mais feliz e melhor para eles próprios", argumentou.

Alexandra Leitão falava durante uma visita ao Centro de Apoio Social dos Anjos, que apoia pessoas carenciadas em Lisboa, nomeadamente no fornecimento de refeições. Ao seu lado, estava a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a co-porta-voz do Livre, Isabel Mendes Lopes.

Mariana Mortágua apoiou a solução do Housing First e relembrou que o Bloco de Esquerda esteve encarregue do "pelouro da ação social" durante o período de governação de Fernando Medina. "Temos boas experiências para mostrar e que foram destruídas pelo mandato de Carlos Moedas.

"Esta cidade tem muito mais pessoas a dormir na rua, muito mais pessoas sem teto. Também tem uma classe média que está cada vez mais pobre, porque Carlos Moedas não quer saber de quem vive em Lisboa, de quem trabalha, de quem precisa de uma casa - quer viver de uma pequena elite, que tem defendido ao longo dos últimos tempos, e de um pequeno negócio dessa pequena elite", criticou.