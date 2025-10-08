Menu
  Noticiário das 20h
  08 out, 2025
Carneiro critica PGR por ainda não ter aberto inquérito ao caso Spinumviva

08 out, 2025 - 19:41 • Fábio Monteiro , Alexandre Abrantes Neves

José Luís Carneiro considera “incompreensível” a ausência de um inquérito criminal sobre o caso da empresa Spinumviva. O líder do PS questiona a atuação do procurador Amadeu Guerra e sublinha que o primeiro-ministro “não pode estar sob suspeita”.

O líder do Partido Socialista afirmou esta tarde, em Coimbra, que não compreende por que razão ainda não foi aberto um inquérito criminal no âmbito do caso da empresa familiar ligada ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.

José Luís Carneiro criticou diretamente o procurador Amadeu Guerra, sugerindo que a Procuradoria-Geral da República deve explicações públicas sobre a ausência de diligências formais.

“O que para mim é incompreensível é que não tenha sido aberto um inquérito. Acho que essa é a explicação que deve dar o Procurador da República: é porque é que não abriu um inquérito”, declarou o socialista, acrescentando que “uma averiguação preventiva é para prevenir que se cometam crimes”, mas que no caso da Spinumviva “são atos já praticados”.

José Luís Carneiro sublinhou que cabe apenas à Procuradoria justificar a falta de ação. “Essa é uma pergunta que só o Procurador da República pode responder”, afirmou.

O dirigente do PS insistiu ainda na necessidade de esclarecimento rápido do caso. “Acho que é de todo conveniente que todas as matérias que há de esclarecer se esclareçam com toda a celeridade, mas tudo deve também ser tratado com tranquilidade”, afirmou.

Além das críticas ao Ministério Público, José Luís Carneiro comentou também a antecipação da entrega da proposta de Orçamento do Estado, prevista para esta quinta-feira. O líder socialista considerou essa decisão “positiva”.

