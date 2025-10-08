Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Comissão dos 50 anos do 25 de Novembro liderada por militares e figuras da direita

08 out, 2025 - 21:58 • Redação

A comissão que vai organizar os 50 anos do 25 de Novembro será presidida por Alípio Tomé Pinto e integra militares e representantes da direita parlamentar. O programa inclui uma parada militar com as três ramas das Forças Armadas, avança o “Público”.

A+ / A-

Já foi publicada em Diário da República a composição da comissão que vai organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro de 1975.

O grupo de trabalho é liderado pelo tenente-general Alípio Tomé Pinto e inclui deputados do PSD e do Chega, um dirigente da Iniciativa Liberal e diversos representantes militares e académicos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com o “Público”, as celebrações vão contar com uma parada militar que envolverá o Exército, a Marinha e a Força Aérea.

A nomeação do tenente-general Alípio Tomé Pinto foi anunciada pelo Ministério da Defesa, que sublinhou o seu envolvimento direto no 25 de Novembro ao lado de Ramalho Eanes.

Da parte da Assembleia da República, foram indicados para a comissão os deputados Bruno Vitorino (PSD), Jorge Galveias (Chega) e Pedro Bugarín (Iniciativa Liberal).

Entre os militares, destaca-se a presença de Manuel António Apolinário, representante da Associação de Comandos, Nuno Lemos Pires, diretor-geral de Política de Defesa Nacional, e João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.

A lista inclui ainda José Ribeiro e Castro, antigo presidente do CDS, que integra a comissão não como representante partidário, mas na qualidade de presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

O historiador de arte Miguel Faria Ferreira, professor catedrático na Universidade Autónoma, foi nomeado representante do setor da cultura na comissão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026