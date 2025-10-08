Comissão dos 50 anos do 25 de Novembro liderada por militares e figuras da direita

Já foi publicada em Diário da República a composição da comissão que vai organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro de 1975.

O grupo de trabalho é liderado pelo tenente-general Alípio Tomé Pinto e inclui deputados do PSD e do Chega, um dirigente da Iniciativa Liberal e diversos representantes militares e académicos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com o “Público”, as celebrações vão contar com uma parada militar que envolverá o Exército, a Marinha e a Força Aérea.

A nomeação do tenente-general Alípio Tomé Pinto foi anunciada pelo Ministério da Defesa, que sublinhou o seu envolvimento direto no 25 de Novembro ao lado de Ramalho Eanes.

Da parte da Assembleia da República, foram indicados para a comissão os deputados Bruno Vitorino (PSD), Jorge Galveias (Chega) e Pedro Bugarín (Iniciativa Liberal).

Entre os militares, destaca-se a presença de Manuel António Apolinário, representante da Associação de Comandos, Nuno Lemos Pires, diretor-geral de Política de Defesa Nacional, e João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.

A lista inclui ainda José Ribeiro e Castro, antigo presidente do CDS, que integra a comissão não como representante partidário, mas na qualidade de presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

O historiador de arte Miguel Faria Ferreira, professor catedrático na Universidade Autónoma, foi nomeado representante do setor da cultura na comissão.