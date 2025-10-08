"É um homem sério": Tino de Rans com Manuel Pizarro

Manuel Pizarro não vê caso no facto de o Governo ter antecipado para esta quinta-feira a entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2026. Contudo, o candidato socialista à Câmara do Porto gostaria que o documento contemplasse medidas para aliviar o trânsito na VCI, como a abolição de portagens para pesados na CREP.

“Mais do que o Orçamento ser entregue numa quinta ou numa sexta, eu estou interessado no conteúdo do Orçamento. Do ponto de vista do Porto, independentemente das questões gerais, eu estou muito interessado em saber, se está ou não está 'desportajarem' a CREP para os pesados e acabarem com as portagens periféricas ao Porto que fazem com que os automobilistas para circularem, por exemplo entre Matosinhos e a Maia, tenham de continuar a vir à VCI para não pagar portagens. Eu pergunto se isto vai ficar resolvido”; referiu.

Durante uma ação de campanha no bairro do Lagarteiro, na freguesia de Campanhã, Manuel Pizarro contou com o apoio de Tino de Rans.

À Renascença, Tino diz que veio “dar o seu apoio porque ele merece, é um homem sério e merece uma oportunidade”.

“Eu tenho a certeza de que o povo do Porto não gosta de meter os ovos todos no mesmo cesto. E domingo vai-se provar isso”, acrescentou.

Em plena freguesia de Campanhã, onde tradicionalmente vence o PS, Pizarro sentiu apoios e ouviu argumentos para que o escolham no domingo.