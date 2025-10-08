Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Foi juntar o útil ao agradável": o PSD em Castelo Branco aposta no antigo autarca do PS

08 out, 2025 - 23:42 • Manuela Pires

O líder do PSD esteve esta quarta-feira em Castelo Branco, almoçou com apoiantes e fez uma arruada num concelho onde o PS lidera a autarquia há 28 anos.

A+ / A-

Por entre declarações sobre o caso Spinumviva e sobre a antecipação do Orçamento do Estado, o líder do PSD passou grande parte deste dia em Castelo Branco.

A capital de distrito é há 28 anos liderada pelo Partido Socialista, mas Luís Montenegro acredita que no domingo pode haver uma surpresa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Uma terra onde tradicionalmente o resultado é mais ou menos antecipável, desta vez acho que está tudo em aberto”, diz o primeiro-ministro.

O candidato é José Augusto Alves, que já foi presidente da Câmara de Castelo Branco, eleito pelo Partido Socialista. Nas eleições de 2021 concorreu no movimento independente SEMPRE e obteve um resultado muito próximo do PS elegendo três vereadores.

Montenegro espera que Ministério Público fale diretamente com ele sobre Spinumviva

Autárquicas 2025

Montenegro espera que Ministério Público fale diretamente com ele sobre Spinumviva

Em Castelo Branco, à entrada para um almoço de cam(...)

O PSD, que apenas elegeu um vereador há quatro anos, agora junta-se a este movimento e Luís Montenegro garante que foi juntar “o útil ao agradável”.

“É um movimento que se apresentou às últimas eleições e que teve um nível de representatividade grande. Houve aqui, no fundo, um juntar o útil ao agradável”, garante o líder do partido.

Luís Montenegro assegura que há convergência de opiniões e espera que esta aliança possa levar o PSD a conseguir eleger o presidente da Câmara em Castelo Branco.

Depois do almoço, onde voltou a falar na proximidade do Governo às autarquias lideradas pelo PSD, a caravana percorreu a rua do mercado, entrou em lojas, e Luís Montenegro, o primeiro-ministro, escutou as preocupações de quem trabalha no "Call Center" da Segurança Social e está com salários em atraso.

“Neste momento recebemos 30% do nosso salário de setembro. A nossa entidade patronal até o dia 30 de setembro foi a Rédit CTT. Os trabalhadores estão a assegurar um serviço público a nível nacional”, alertou uma das trabalhadoras.

O primeiro-ministro tentou perceber o que se passava porque desconhecia esta situação que levou meia dúzia de pessoas a concentrarem-se junto à Câmara de Castelo Branco, onde começou a arruada do PSD.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 09 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026