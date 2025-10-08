"Foi juntar o útil ao agradável": o PSD em Castelo Branco aposta no antigo autarca do PS

08 out, 2025 - 23:42 • Manuela Pires
Por entre declarações sobre o caso Spinumviva e sobre a antecipação do Orçamento do Estado, o líder do PSD passou grande parte deste dia em Castelo Branco.
A capital de distrito é há 28 anos liderada pelo Partido Socialista, mas Luís Montenegro acredita que no domingo pode haver uma surpresa.
“Uma terra onde tradicionalmente o resultado é mais ou menos antecipável, desta vez acho que está tudo em aberto”, diz o primeiro-ministro.
O candidato é José Augusto Alves, que já foi presidente da Câmara de Castelo Branco, eleito pelo Partido Socialista. Nas eleições de 2021 concorreu no movimento independente SEMPRE e obteve um resultado muito próximo do PS elegendo três vereadores.
O PSD, que apenas elegeu um vereador há quatro anos, agora junta-se a este movimento e Luís Montenegro garante que foi juntar “o útil ao agradável”.
“É um movimento que se apresentou às últimas eleições e que teve um nível de representatividade grande. Houve aqui, no fundo, um juntar o útil ao agradável”, garante o líder do partido.
Luís Montenegro assegura que há convergência de opiniões e espera que esta aliança possa levar o PSD a conseguir eleger o presidente da Câmara em Castelo Branco.
Depois do almoço, onde voltou a falar na proximidade do Governo às autarquias lideradas pelo PSD, a caravana percorreu a rua do mercado, entrou em lojas, e Luís Montenegro, o primeiro-ministro, escutou as preocupações de quem trabalha no "Call Center" da Segurança Social e está com salários em atraso.
“Neste momento recebemos 30% do nosso salário de setembro. A nossa entidade patronal até o dia 30 de setembro foi a Rédit CTT. Os trabalhadores estão a assegurar um serviço público a nível nacional”, alertou uma das trabalhadoras.
O primeiro-ministro tentou perceber o que se passava porque desconhecia esta situação que levou meia dúzia de pessoas a concentrarem-se junto à Câmara de Castelo Branco, onde começou a arruada do PSD.