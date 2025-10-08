Leitão diz que Moedas está "de cabeça perdida" e responde com "amor"

A socialista Alexandra Leitão disse esta quarta-feira que Carlos Moedas está "de cabeça perdida" ao insinuar que o projeto que lidera para a Câmara da capital se move pelo ódio, garantindo que a coligação "Viver Lisboa" está unida "pelo amor" à cidade.

Numa ação de campanha realizada na terça-feira, o autarca social-democrata acusou a cabeça de lista da coligação que junta PS, Livre, BE e PAN de ter "um projeto de ódio".

"Alguém acredita nisso?", insurgiu-se hoje Alexandra Leitão, realçando que a coligação que encabeça "não está unida pelo ódio, não está unida contra ninguém, [...] está unida exclusivamente [...] pela vontade de melhorar Lisboa e pelo amor a Lisboa".

Carlos Moedas, atual presidente da Câmara de Lisboa e recandidato ao cargo pela coligação PSD/CDS-PP/IL, tem ainda repetidamente criticado o PS por acolher o "radicalismo" do Bloco de Esquerda na coligação a Lisboa.

Com a coordenadora bloquista, Mariana Mortágua, a seu lado, Alexandra Leitão respondeu: "Não podendo discutir Lisboa, porque de cada vez que fala de Lisboa perde votos, Carlos Moedas vai buscar os papões, do Bloco de Esquerda, de mim própria".

Reagindo à "técnica", Alexandra Leitão lembrou que, enquanto comissário europeu, Carlos Moedas "teceu grandes elogios ao Governo apoiado pela geringonça" (PS, PCP e BE).

"Não imaginei que o desespero de Carlos Moedas face ao seu mandato em Lisboa fosse tal que [...] encontrasse todos os pretextos para não falar sobre o estado em que deixou Lisboa", secundou Mariana Mortágua, que entrou hoje na campanha autárquica em Lisboa, depois de ter regressado de Israel, onde foi detida na sequência da interceção de uma flotilha humanitária que se dirigia à Faixa de Gaza.

"Carlos Moedas encontra todas as desculpas e oportunidades para não falar de Lisboa", apontou.

"Percebo perfeitamente que Carlos Moedas não queira discutir Lisboa. E eu quero. Quero discutir a Lisboa que ele deixa e quero discutir a Lisboa que nós vamos fazer", acompanhou Alexandra Leitão.

"Na nossa coligação estamos todos cá dentro, não está ninguém fora", salientou, em declarações aos jornalistas à porta do Centro de Apoio Social dos Anjos, onde falou sobre as "soluções de emergência" para pessoas sem teto, para quem, nos últimos quatro anos, "foram criadas umas míseras 100 camas".

Recusando a "aglomeração que foi feita na freguesia do Beato", a socialista aposta na descentralização: "em vez de as pessoas serem amontoadas num único sítio, ter soluções mais pequenas, mais humanizadas, mais de proximidade".