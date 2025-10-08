Menu
  • Noticiário das 23h
  • 08 out, 2025
Mariana Leitão confiante em vitórias sobre socialistas no Porto e Lisboa

08 out, 2025 - 22:40 • Lusa

Líder da Iniciativa Liberal está confiante numa vitória sobre os socialistas nas duas principais autarquias do país.

A+ / A-

A líder da Iniciativa Liberal, no final de uma arruada no Porto, mostrou-se hoje confiante numa vitória sobre os socialistas nas duas principais autarquias do país, comparando o portuense Manuel Pizarro e Alexandra Leitão, apesar de terem apoios diferentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"São ambos socialistas e os portugueses têm memória do que foram os tempos em que eram governados por socialistas", afirmou Mariana Leitão, que tem criticado, ao longo da campanha autárquica a coligação do PS em Lisboa com o BE e Livre, acusando-a de ser uma "frente de esquerda radical".

No Porto, Manuel Pizarro concorre sozinho e BE e Livre concorrem isoladamente, mas Mariana Leitão, ao lado do candidato do PSD/CDS/IL, Pedro Duarte, comparou os dois.

Já "há bastante tempo" que os portugueses "rejeitaram voltar a ter um executivo camarário socialista e tenho a certeza que vão continuar a rejeitá-lo nestas eleições", disse.

"Nós temos uma coligação vencedora, com propostas muito concretas para o Porto e, portanto, vamos fazer aquilo que o Porto precisa: trabalhar arduamente em prol dos portuenses", disse, salientando que foram negociadas "ideias e princípios" com o antigo ministro dos Assuntos Parlamentares.

"É esse o nosso compromisso com o Pedro Duarte, com as nossas pessoas também candidatas aqui no Porto e tenho a certeza que dia 12 vamos sair vitoriosos, que é o que interessa neste momento", explicou, recordando que o "programa que tem várias propostas da Iniciativa Liberal que vão fazer toda a diferença", incluindo uma redução de impostos e 700 vagas em creches.

Comentando a posição de Mariana Leitão, Pedro Duarte elogiou o contributo da IL à sua candidatura: "Nós acolhemos felizmente muitas propostas e ideias da Iniciativa Liberal que enriqueceram aquilo que é a nossa plataforma, mas contamos também com quadros de grande qualidade que, de facto, estão a colaborar desde o primeiro minuto e que fazem parte das nossas listas".

