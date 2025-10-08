Moedas cola Leitão à extrema-esquerda: "Ela participou em manifestações contra a Polícia"

"Eu penso que a ideia da minha oponente, da doutora Alexandra Leitão, não é estar do mesmo lado que eu, porque ela participou em manifestações contra a polícia e nunca, nunca tem uma palavra em relação (...) àquilo que é uma lei da imigração necessária . Ela teve o seu peso político e utilizou-o para influenciar, para votar contra uma lei que regula a imigração", afirmou o autarca recandidato.

Em declarações aos jornalistas na Alameda D. Afonso Henriques, Carlos Moedas voltou a acusar a adversária Alexandra Leitão, candidata pela coligação "Viver Lisboa" (PS/Livre/BE/PAN), de radicalismo político, desta vez em temas como a habitação e a imigração .

Na comitiva com dezenas de apoiantes, estava o ex-líder do CDS-PP Paulo Portas , o eurodeputado social-democrata, Sebastião Bugalho, e o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias .

Depois de críticas a um arranque de campanha "discreto", o cabeça-de-lista pela coligação "Por ti, Lisboa" (PSD, CDS-PP e IL), Carlos Moedas, organizou esta terça-feira mais uma arruada na capital , entre a Alameda D. Afonso Henriques e a Praça Paiva Couceiro.

Em contrapartida, Moedas quer apresentar-se como "moderado" e recusa "qualquer negociação com os extremos", quer "à esquerda" também "à direita".

"Esse partido - Chega - pôs-me uma moção de censura na Assembleia Municipal, lembra-se? Portanto eu penso que está tudo dito sobre isso", respondeu aos jornalistas, quando questionado se existiriam negociações com o partido de André Ventura depois das eleições.

A arruada da tarde desta terça-feira também ficou marcada pela estreia de Paulo Portas na campanha. O ex-líder do CDS fez questão de sublinhar que, em eleições autárquicas, "é presidente de Câmara quem tiver mais um voto". Por isso, pede aos eleitores que não se abstenham.

"Se não querem o regresso de uma geringonça ainda mais radical a Lisboa, se querem progredir, o voto claro é Carlos Moedas. Foi isso que eu vim aqui dizer com toda a clareza", rematou.

Com as declarações de Portas em mente, Carlos Moedas andou de porta a porta para apelar ao voto que pode fazer a diferença dia 12 de outubro. Por um lado, ouviu palavras de apoio, por outro, problemas relacionados, sobretudo, com a imigração e a habitação.