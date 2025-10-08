Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Montenegro espera que Ministério Público fale diretamente com ele sobre Spinumviva

08 out, 2025 - 15:23 • Manuela Pires

Em Castelo Branco, à entrada para um almoço de campanha, o primeiro-ministro referiu que não é através dos jornalistas que vai falar sobre o caso.

A+ / A-

O primeiro-ministro garante que está a prestar todos os esclarecimentos diretamente ao Ministério Público e se há alguma dúvida sobre o caso Spinumviva, também espera que seja diretamente com ele que o Ministério Público fala e não através da comunicação social.

“Respeitando o vosso trabalho — é a vossa função, naturalmente, e eu tenho toda a compreensão por isso —, mas eu devo prestar todos os esclarecimentos ao Ministério Público e, portanto, devo falar diretamente com o Ministério Público, não através da imprensa, como também é suposto que o Ministério Público fale comigo diretamente e não através da imprensa”, disse Luís Montenegro em Castelo Branco, à entrada para um almoço de campanha.

Spinumviva. Hugo Soares alude a "campanha suja que revolta"

Autárquicas 2025

Spinumviva. Hugo Soares alude a "campanha suja que revolta"

O secretário-geral do PSD insiste na tese de uma c(...)

O primeiro-ministro pediu ainda a que todos os intervenientes processuais possam trabalhar “para promover a descoberta da verdade e o esclarecimento”, concluindo que é nisso que está concentrado: "Tudo o resto é luta política, não vou estar aqui a fazer comentários”, respondeu Montenegro aos jornalistas.

A CNN revelou que os procuradores responsáveis pela averiguação preventiva sobre a Spinumviva consideram que deve ser aberto um inquérito-crime ao primeiro-ministro, que será decidido pelo procurador-geral da República. Pouco depois, na terça-feira à noite, a PGR emitia um comunicado onde garantia que nada tinha sido proposto e que a averiguação preventiva continua.

Uma "pouca-vergonha", "revoltado", "estupefacto", foram as palavras usadas pelo primeiro-ministro, na véspera, para qualificar a informação revelada ao final da tarde desta terça-feira.

Luís Montenegro diz que não se deixa intimidar e garante que está a aguardar tranquilamente a "análise e o juízo do Ministério Público".

“Estou completamente tranquilo, embora absolutamente estupefacto e mesmo revoltado com o teor das notícias, que a virem de alguém ligado ao processo configuram uma situação que é uma pouca vergonha, de uma deslealdade processual, democrática, que é intolerável e que eu não aceito de maneira nenhuma”, disse aos jornalistas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026