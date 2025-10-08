Morreu o presidente e recandidato à junta de Santa Bárbara nos Açores

O presidente da Junta de Santa Bárbara, em Ponta Delgada, nos Açores, Tomás Vultão, que se recandidatava ao cargo nas eleições de domingo, morreu hoje, em Lisboa, aos 38 anos, vítima de doença, segundo fonte do PS.

Tomás Vultão recandidatava-se à liderança da Junta de Freguesia de Santa Bárbara pela coligação Unidos por Ponta Delgada (PS, BE, PAN e Livre), que já manifestou o seu "profundo pesar" pela morte do autarca socialista e candidato a um novo mandato.

Em comunicado, a coligação liderada por Isabel Almeida Rodrigues refere que Tomás Vultão "distinguiu-se pelo seu compromisso genuíno com a comunidade, pela dedicação à causa pública e pela forma próxima e humana com que exerceu as suas funções".

"O seu trabalho em prol de Santa Bárbara e o seu espírito de serviço em todas as áreas em que se envolveu deixam uma marca duradoura na vida da freguesia e no concelho de Ponta Delgada", acrescentou.

Em "sinal de respeito pela sua memória e pelo luto da comunidade", a coligação suspendeu todas as ações de campanha previstas para hoje.

Também a candidatura da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Ponta Delgada, liderada por Alexandra Cunha, suspendeu hoje a campanha eleitoral.

Em comunicado, Alexandra Cunha manifestou "profundo pesar" pela morte de Tomás Vultão e lembra que a sua vida "foi marcada pela dedicação ao serviço público, pela proximidade às populações e pelo compromisso firme com o desenvolvimento da sua freguesia e concelho em geral".

O presidente do PS/Açores, Francisco César, também demonstrou "o seu profundo pesar" pelo falecimento de Tomás Vultão e, em nome de todos os socialistas açorianos, expressou "o mais sentido pesar e solidariedade à família, aos amigos e a toda a comunidade de Santa Bárbara".

Francisco César recordou Tomás Vulcão como "um autarca dedicado, um cidadão exemplar e um homem profundamente comprometido com o serviço público".

"O Tomás Vultão era um homem íntegro, disponível e próximo, que sempre colocou o bem da comunidade acima de qualquer outro interesse. A sua vida pública foi pautada pelo trabalho, pela humildade e pela paixão com que serviu Santa Bárbara", referiu.

O líder socialista sublinhou ainda que "o seu exemplo de dedicação e serviço público permanecerá como uma inspiração para todos os que acreditam na política feita com verdade e compromisso com as pessoas".

O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, lamentou, com "profunda tristeza", a morte de Tomás Vultão, considerando que "foi um autarca dedicado e exemplar, que sempre pautou a sua vida pelo serviço à comunidade, pela proximidade com as pessoas e pelo compromisso com o desenvolvimento da sua freguesia".

"A sua ação, marcada pela integridade, pelo diálogo e pelo sentido de responsabilidade, deixou uma marca na vida local e no coração daqueles que serviu com humildade e dedicação", salientou.

Na nota de pesar, o líder do executivo açoriano referiu que o seu contributo "ultrapassou o âmbito da freguesia, sendo reconhecido em todo o concelho e na região pela forma empenhada como defendeu os interesses da sua terra e pela serenidade com que enfrentava os desafios da vida pública".

De igual modo, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, presidida por Pedro Nascimento Cabral (PSD), manifestou o seu "profundo pesar", referindo que, no exercício das funções, Tomás Vultão "distinguiu-se pelo empenho e dedicação à freguesia que representava, mantendo uma relação de cooperação institucional com o município".

"Neste momento de dor, a Câmara Municipal de Ponta Delgada apresenta as suas condolências à família e amigos, associando-se ao luto que o seu desaparecimento prematuro motiva", concluiu.