OE2026: Proposta de Orçamento do Estado entregue quinta-feira, um dia antes do prazo

A proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) vai ser entregue quinta-feira, no Parlamento, um dia antes do prazo limite, indica o Ministério das Finanças, em comunicado enviado à Renascença. O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, desloca-se à Assembleia da República, por volta do meio-dia, para entregar o documento do Governo com as contas para o próximo ano.

Depois da entrega da proposta de Orçamento do Estado no Parlamento, o documento será apresentado numa conferência de imprensa marcada para as 13h15.

A apresentação vai decorrer no salão nobre do Ministério das Finanças, com a presença do ministro Joaquim Miranda Sarmento e da sua equipa. A proposta de Orçamento do Estado para 2026 vai ser conhecida na reta final da campanha para as eleições autárquicas, marcadas para o próximo domingo. O documento será discutido na generalidade no final do mês, com a votação final global agendada para 27 de novembro. O que já sabemos sobre o OE2026 O Orçamento do Estado para 2026 vai ser entregue no parlamento na quinta-feira, mas há várias matérias tratadas à parte que vão, ainda assim, afetar a margem para negociações e propostas, sendo que o Governo tem em vista um excedente. Há medidas como aquelas incluídas no pacote da habitação e a descida do IRC que foram discutidas à margem do Orçamento do Estado (OE), tendo em conta que o executivo quer um documento mais simples, sem "cavaleiros orçamentais", que possa ser viabilizado pelo parlamento. CSI terá novo aumento O OE terá inscrito um novo aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI), segundo anunciou o primeiro-ministro, que prometeu também voltar a dar o suplemento para pensões mais baixas em caso de folga orçamental.

“Quando chegámos ao Governo eram 550 euros, grosso modo, aumentámos primeiro para 600, depois para 630, e até ao dia 10 de outubro, o país ficará a saber quanto é que propomos aumentar para o próximo ano”, disse Luís Montenegro, referindo-se à data de entrega do OE, durante uma ação da campanha para as autárquicas. O chefe de Governo comprometeu-se também com um novo suplemento para as pensões mais baixas “se, a meio do ano, a execução orçamental revelar equilíbrio e folga suficiente”.

Governo reduz taxas de IRS O parlamento aprovou em julho uma redução do IRS em 2025 e um compromisso para existir uma nova descida no próximo ano, a inscrever no OE2026. O diploma aprovado inclui uma norma, acrescentada à proposta inicial do Governo por iniciativa das bancadas do PSD e do CDS-PP, para que, “em sede de Orçamento do Estado para 2026”, o Governo proponha ao parlamento “reduzir, adicionalmente, em 0,3 pontos percentuais as taxas marginais do 2.º ao 5.º escalão”. Com esta iniciativa, o executivo ficou vinculado pela Assembleia da República a avançar com uma nova proposta de reformulação da tabela do IRS, para consagrar uma nova descida das taxas do 2.º ao 5.º escalão, a aplicar aos rendimentos ganhos pelos contribuintes ao longo de 2026. Com redução adicional em 0,3 pontos percentuais, o segundo escalão passaria a ter uma taxa de 15,7%, o terceiro de 21,2%, o quarto de 24,1% e o quinto de 31,1%. Luís Montenegro já confirmou entretanto, em campanha, que o próximo Orçamento vai trazer uma nova diminuição do IRS. “Estamos a diminuir o IRS, já o fizemos três vezes. E vamos fazê-lo também no próximo Orçamento do Estado”, assegurou, num comício de apoio ao candidato do PSD/CDS-PP à presidência da Câmara de Guimarães, Ricardo Araújo.