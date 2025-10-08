"Onde está o senhor Chega?" Candidato pelo Porto visitou Campanhã ainda sem Ventura

Numa das entradas da Praça da Corujeira, em Campanhã, uma coluna de som e uma tenda branca assinalavam, esta quarta-feira, a presença da comitiva do Chega.

Enquanto tocava o hino do partido, o candidato à câmara do Porto, Miguel Côrte-Real, ia-se a apresentando a quem passava pela praça. Ao lado, Jorge Teixeira, o candidato à junta de freguesia. Mas, não eram bem quem Helena Manuel estava à procura.

“Onde está o senhor Chega?”, perguntou a portuense referindo-se ao líder do partido, André Ventura.

“O André Ventura vem amanhã [quinta-feira]. Vai estar aqui no Bonfim”, anunciou o presidente da concelhia do Porto, Fernando Cardoso, para alegria de Helena Manuel, que não seguiu rumo sem antes pedir “uma caneta para escrever” um dos muitos brindes do “kit” de campanha do Chega.

Feitas as primeiras apresentações, a comitiva seguiu a pé até ao Monte do Bairro da Bela.

Miguel Côrte-Real fez questão de regressar, pela segunda vez nesta campanha eleitoral, até ao espaço do antigo bairro social São Vicente de Paulo, demolido entre 20025 e 2008 no tempo do executivo Rui Rio.

“Foi aqui que nós demos início à nossa campanha”, lembrou o candidato, defendendo que aquela zona do Porto não pode continuar a ser o “bairro das promessas”, para ele próprio acabar por se comprometer na “construção de casas para 300 famílias”.

“É uma promessa eleitoral do Chega”, assegurou Miguel Côrte-Real, lembrando que “o terreno de Monte da Bela é um espaço onde se podia começar a construir já amanhã. Esta tudo pronto para isso”, vincou. O objetivo, explicou, é recorrer a privados e a cooperativas.

“Queremos que uma parte seja trabalhada com privados e que outra parte seja para criação de cooperativas para portuenses. Queremos que os portuenses possam ter acesso a uma habitação digna e para isso a câmara tem de fazer o seu papel, que é facilitar e ajudar”, defendeu.

“Não precisamos de sondagens para saber que segurança é um problema”

O dia de campanha terminou com uma “revisão” do programa eleitoral no Teatro do Campo Alegre. Desta vez, pela voz dos candidatos às uniões de freguesias, os “sete magníficos”, assim os apresentou Miguel Côrte-Real.

Sete discursos e um tema comum: a falta de segurança.

“Não precisamos de sondagens para saber que a segurança é um problema. Bastou-nos andar na rua e perceber. Quando temos associações de moradores a contratarem segurança privada para patrulhar a sua rua ou quando temos pessoas que têm medo de sair de casa, claro que é um problema”, vincou o cabeça de lista do Chega à autarquia portuense.

A alegada falta de segurança é um dos problemas a que o Chega diz não querer “fechar os olhos, mas presentar soluções”, garante Miguel Côrte-Real, que dá o exemplo de uma medida sobre imigração que o partido o apresentou: a chamada “lei do Bonfim”.

“A proposta é muito simples. É que passe haver uma fiscalização voluntária, mas fiscalização. (…) Em que a junta de freguesia] faça uma fiscalização para perceber se as pessoas têm condições para “por exemplo passar um terceiro atestado para um T1”, apontou. “O que queremos é que haja regras e proteger a vida dos portuenses”, rematou.

Ex- PSD, Miguel Côrte-Real é o cabeça de lista pelo Chega, um dos 12 candidatos à Câmara do Porto.