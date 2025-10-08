Passos Coelho sobre Spinumviva: “Só costumo dar conselhos a quem mos pede”

“Quando fazemos aquilo que achamos que está certo não precisamos de achar muitas justificações para isso” , esclarece o antigo líder de Governo, garantindo que não há segundas intenções em mais uma aparição pública: está no concelho onde vota apenas para ajudar o candidato da coligação que junta PSD, Iniciativa Liberal e PAN (deixando de fora o CDS).

Nesta campanha é a terceira vez que decide falar. Depois de ter acompanhado Susana Garcia na Amadora, é em Sintra que se foca pelo segundo dia consecutivo para apoiar o antigo vereador sintrense Marco Almeida.

Há quem lhe chame o D. Sebastião da direita. Diz a lenda que um dos mais novos reis que Portugal teve retornará da batalha onde desapareceu num dia de nevoeiro. Passos Coelho desapareceu da vida política oficialmente desde que deixou de ser primeiro-ministro em 2015, mas aqui e ali vai, quiçá estrategicamente, dando um ar da sua graça.

Passos tinha deixado a ideia de que não voltaria a surgir no apoio oficial a mais nenhum candidato. Agora vem esclarecer que Sintra é uma exceção. Afinal, é aqui que vive e, por isso, mesmo tentando dizer que não, deixa no ar o que pode acontecer nos dias finais de campanha para as autárquicas: ”não vou estar em mais sítio nenhum, não tenho essa possibilidade, tenho amanhã um dia carregado de aulas, sexta-feira também é um dia complicado, por isso é pouco provável”.

“Não estou a fazer coisíssima nenhuma a não ser apoiar o Marco Almeida a Sintra”, garantiu perante os jornalistas. Ainda assim, questionado pela Renascença acerca de um hipotético conselho que daria a um primeiro-ministro investigado pela Justiça foi claro: “Só costumo dar conselhos a quem mos pede”.

A Spinumviva, ligada a Luís Montenegro, ganha vida própria na campanha e, por isso, no discurso que fez aos quase 1.000 apoiantes da coligação num jantar em Sintra pediu concentração por estes dias para que se perceba quem vai realmente resolver os problemas da região.