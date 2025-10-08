Menu
  Noticiário das 16h
  08 out, 2025
Autárquicas 2025

Pizarro ataca Pedro Duarte que "ainda anda a descobrir onde ficam as freguesias"

08 out, 2025 - 15:34 • Henrique Cunha

Descida da Sé à Ribeira foi aproveitada por Manuel Pizarro para responder a Pedro Duarte que acusou o candidato do PS de "esconder um plano secreto para a cidade" do Porto. O candidato socialista diz que o seu principal adversário ainda anda a conhecer as freguesias do concelho.

Manuel Pizarro diz que Pedro Duarte “ainda anda a tentar descobrir onde é que ficam as freguesias do Porto”. Numa ação de campanha que ligou a Sé à Ribeira, o candidato socialista respondeu ao candidato do PSD que o acusou de ter um plano secreto para a cidade do Porto.

Pizarro, rejeitando as críticas de que escondeu o seu plano, diz que começou a apresentar o seu programa em julho, e recorda que “a primeira sessão foi sobre o programa para a habitação", o "Habitar no Porto", apresentado a 10 de julho.

“O Dr. Pedro Duarte ainda anda a descobrir onde é que ficam as freguesias do Porto, agora em outubro”, acusa o socialista. Para o candidato do PS, o comentário de Pedro Duarte é “inapropriado”, e, por isso mesmo, promete “dedicar a campanha pela positiva, a fazer propostas para o Porto e não a alimentar esses conflitos”.

E, na troca de acusações, Pizarro também não esqueceu as referências de Pedro Duarte a 2013 para perguntar se o candidato social-democrata, que foi diretor de campanha nesse ano de Luís Filipe Menezes, “defende o mesmo modelo de cidade do candidato que então apoiou”.

Sempre que pode, Manuel Pizarro faz questão de sublinhar aquilo que em seu entender o diferencia de Pedro Duarte. “O que está em discussão é saber se o presidente da câmara vai ser alguém profundamente ligado ao Porto, sempre com os dois pés no Porto, que pensa no Porto como a sua prioridade, ou alguém que é enviado pelo Governo de Lisboa para ver se vem tomar conta do Porto”, afirma.

“Eu acho que esta escolha é relativamente simples”, acrescenta Pizarro.

Em campanha numa zona da cidade marcada fortemente pelo turismo, o candidato socialista pediu para que não se “diabolize” o turismo. Manuel Pizarro diz que no bairro da Sé “há vários prédios ao abandono” que é preciso recuperar para “trazer mais pessoas para morar no Porto”.

