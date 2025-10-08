Menu
Caso Spinumviva

"Seria vantajoso para o primeiro-ministro" se PGR abrisse inquérito, diz Fernando Negrão

08 out, 2025 - 18:37 • Pedro Mesquita

Em declarações à Renascença, o antigo ministro da Justiça e antigo diretor da Polícia Judiciária concorda com Luís Montenegro: a divulgação de notícias sobre o caso Spinumviva em plena campanha autárquica é uma "pouca vergonha".

"Seria vantajoso para o primeiro-ministro", Luís Montenegro, se a Procuradoria-Geral da República (PGR) abrisse um inquérito ao caso Spinumviva, diz Fernando Negrão, em declarações à Renascença.

O antigo ministro da Justiça Fernando Negrão, que também já foi diretor da Polícia Judiciária (PJ), diz não compreender porque é que - sete meses depois da abertura da averiguação preventiva - o Ministério Público (MP) ainda se queixa da falta de documentos.

Fernando Negrão manifesta a convicção de que, com a abertura de um inquérito, "a facilidade do Ministério Público em obter documentos seria maior".

Sobre a divulgação de notícias sobre a intenção dos procuradores em pedirem ao PGR a abertura de um inquérito, o antigo ministro partilha a reação do primeiro-ministro: "é uma pouca vergonha", em tempo de campanha para as eleições autárquicas.

A PGR divulgou um comunicado, onde esclarece que "o Ministério Público (MP) aguarda ainda documentação", e que não há "qualquer convicção formada que permita encerrar esta averiguação".

Fernando Negrão conclui que todos estes atrasos vão "descredibilizando" o investigador, "isto é mau para todos" e "vão criando um ambiente que não é agradável", principalmente por envolver a figura de um primeiro-ministro, que "precisa de paz de espírito".

O Ministério Público refere que ainda aguarda por documentação sobre o caso Spinumviva, a empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que depois carecerá de análise. Consegue compreender que, sete meses depois, o MP ainda não tenha os documentos de que necessita? Se fosse já um inquérito, esta demora existia?

Não consigo compreender a razão. Não sabemos, mas quero crer que se tivesse sido aberto o inquérito em vez de uma averiguação preventiva, a facilidade do Ministério Público em obter documentos seria maior.

Ao mesmo tempo, o Ministério Público diz que não há, neste momento, "qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva". Não seria de esperar que a frase fosse formulada ao contrário? Ou seja, dizendo que não há, neste momento, qualquer convicção formada que obrigue a instauração de um inquérito? Isto faz suspeitar a existência de qualquer coisa, ou não?

Não. A única conclusão que nós podemos a tirar dessa frase é que o Ministério Público acha que precisa de mais matéria para ter uma decisão fundamentada. Presumo que não seja mais do que isto.

Montenegro espera que Ministério Público fale diretamente com ele sobre Spinumviva

Autárquicas 2025

Montenegro espera que Ministério Público fale diretamente com ele sobre Spinumviva

Em Castelo Branco, à entrada para um almoço de cam(...)

Mas "aguarda" porque não lhe chega a tal documentação, que é a referida no próprio esclarecimento do Ministério Público.

Não chega e nós não sabemos porquê.

Consegue imaginar porquê?

Não consigo imaginar. Ou é o Ministério Público que pede os documentos errados, ou há atrasos no envio da documentação, o que muito me admira que isso possa acontecer. E, portanto, uma destas duas coisas está a acontecer, e não devia acontece no interesse da figura do primeiro-ministro, mas também da credibilidade do Ministério Público.

Seria do interesse do próprio primeiro-ministro - o objeto desta averiguação preventiva - que fosse aberto um inquérito?

Seria vantajoso para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro diz que isto é uma "pouca vergonha" e tem razão. Isto, de facto, é uma "pouca vergonha" e com um inquérito isto não aconteceria e o atraso poderia ser menor.

Neste momento, o primeiro-ministro - e já mais no campo político - continua beliscado por este processo?

Continua como acontece desde o início, mas estes atrasos vão descredibilizando quem faz a investigação e vão criando um ambiente que não é agradável...principalmente numa figura que é o Primeiro-Ministro de Portugal, que precisa de paz de espírito. E, portanto, isto é mau para todos.

É inacreditável como é que acontece uma coisa destas a meia dúzia de dias de um ato eleitoral.

