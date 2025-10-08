"Seria vantajoso para o primeiro-ministro" se PGR abrisse inquérito, diz Fernando Negrão

"Seria vantajoso para o primeiro-ministro", Luís Montenegro, se a Procuradoria-Geral da República (PGR) abrisse um inquérito ao caso Spinumviva, diz Fernando Negrão, em declarações à Renascença. O antigo ministro da Justiça Fernando Negrão, que também já foi diretor da Polícia Judiciária (PJ), diz não compreender porque é que - sete meses depois da abertura da averiguação preventiva - o Ministério Público (MP) ainda se queixa da falta de documentos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fernando Negrão manifesta a convicção de que, com a abertura de um inquérito, "a facilidade do Ministério Público em obter documentos seria maior". Sobre a divulgação de notícias sobre a intenção dos procuradores em pedirem ao PGR a abertura de um inquérito, o antigo ministro partilha a reação do primeiro-ministro: "é uma pouca vergonha", em tempo de campanha para as eleições autárquicas.

A PGR divulgou um comunicado, onde esclarece que "o Ministério Público (MP) aguarda ainda documentação", e que não há "qualquer convicção formada que permita encerrar esta averiguação". Fernando Negrão conclui que todos estes atrasos vão "descredibilizando" o investigador, "isto é mau para todos" e "vão criando um ambiente que não é agradável", principalmente por envolver a figura de um primeiro-ministro, que "precisa de paz de espírito".

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. "Seria vantajoso para o primeiro-ministro" que PGR abrisse inquérito, diz Fernando Negrão

O Ministério Público refere que ainda aguarda por documentação sobre o caso Spinumviva, a empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que depois carecerá de análise. Consegue compreender que, sete meses depois, o MP ainda não tenha os documentos de que necessita? Se fosse já um inquérito, esta demora existia? Não consigo compreender a razão. Não sabemos, mas quero crer que se tivesse sido aberto o inquérito em vez de uma averiguação preventiva, a facilidade do Ministério Público em obter documentos seria maior. Ao mesmo tempo, o Ministério Público diz que não há, neste momento, "qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva". Não seria de esperar que a frase fosse formulada ao contrário? Ou seja, dizendo que não há, neste momento, qualquer convicção formada que obrigue a instauração de um inquérito? Isto faz suspeitar a existência de qualquer coisa, ou não? Não. A única conclusão que nós podemos a tirar dessa frase é que o Ministério Público acha que precisa de mais matéria para ter uma decisão fundamentada. Presumo que não seja mais do que isto.