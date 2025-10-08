Spinumviva. Hugo Soares alude a "campanha suja que revolta"

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, alude a uma "campanha suja que revolta" para comentar o facto de o caso Spinumviva ter voltado ao quotidiano político-mediático.

"Eu creio que todos os portugueses com bom senso se revoltam contra campanhas sujas", diz Soares sobre a notícia de que, tal como elementos da PJ, os procuradores que trabalham na averiguação preventiva à empresa Spinumviva entendem que deveria ser aberto um inquérito.

“A três dias de eleições autárquicas, uma notícia que é espalhada rapidamente por todas os órgãos de comunicação social e, passados cinco minutos, é desmentida por quem tem que a desmentir, demonstra bem quais são as intenções que estão por trás disso”, acusa.

“Eu julgo que não sou só eu que estou revoltado nem o senhor primeiro-ministro. Eu creio que todos os portugueses, com bom senso, se revoltam contra campanhas sujas como aquela que aconteceu ontem”, completa..



A informação ontem divulgada levou o Ministério Público a esclarecer, em comunicado, que ainda não há qualquer convicção formada que permita encerrar o caso. E que aguarda o envio de novos documentos que permita tomar uma decisão.



