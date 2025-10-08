Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Spinumviva. Hugo Soares alude a "campanha suja que revolta"

08 out, 2025 - 12:02 • Olímpia Mairos

O secretário-geral do PSD insiste na tese de uma campanha orquestrada em vésperas de eleições.

A+ / A-

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, alude a uma "campanha suja que revolta" para comentar o facto de o caso Spinumviva ter voltado ao quotidiano político-mediático.

"Eu creio que todos os portugueses com bom senso se revoltam contra campanhas sujas", diz Soares sobre a notícia de que, tal como elementos da PJ, os procuradores que trabalham na averiguação preventiva à empresa Spinumviva entendem que deveria ser aberto um inquérito.

A Renascença tem uma equipa de repórteres na estrada. Saiba tudo sobre as Autárquicas 2025

“A três dias de eleições autárquicas, uma notícia que é espalhada rapidamente por todas os órgãos de comunicação social e, passados cinco minutos, é desmentida por quem tem que a desmentir, demonstra bem quais são as intenções que estão por trás disso”, acusa.

“Eu julgo que não sou só eu que estou revoltado nem o senhor primeiro-ministro. Eu creio que todos os portugueses, com bom senso, se revoltam contra campanhas sujas como aquela que aconteceu ontem”, completa..

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A informação ontem divulgada levou o Ministério Público a esclarecer, em comunicado, que ainda não há qualquer convicção formada que permita encerrar o caso. E que aguarda o envio de novos documentos que permita tomar uma decisão.


Montenegro acaba dia de campanha "revoltado" com notícias sobre a Spinumviva

Montenegro acaba dia de campanha "revoltado" com notícias sobre a Spinumviva

O PSD desceu ao Algarve onde o Chega venceu as últ(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 08 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026