"Vejo-o nas redes sociais": Ventura é fenómeno entre os mais novos

"Olha aí, é o André Ventura", diz um amigo para o outro. Estão agitados, no meio de uma arruada na Marinha Grande, e fazem tudo para tirar uma fotografia com o presidente do Chega.

Como eles, há muitos. Vêem o líder do Chega "principalmente" através das redes sociais. Enquanto fazem scroll no Instagram ou no TikTok, André Ventura surge e transmite mensagens políticas — sem escrutínio, sem contexto e sem contraditório. Qualquer partido pode fazê-lo, e fazem-no, só não com a mesma eficácia que André Ventura.

É, de longe, o líder político com mais seguidores nas redes sociais. Dedica-lhes muito do seu tempo. Publica várias vezes por dia — e funciona.

Esta terça-feira, depois de uma arruada morna na Nazaré, o Chega contou com dezenas de jovens na Marinha Grande e no Entroncamento, nas três paragens do dia, já na reta final da campanha eleitoral para as eleições autárquicas do próximo domingo. Pedem fotografias e gritam por André Ventura.

Na Marinha Grande, o líder do Chega andou de trotinete com um jovem. No fim, disse-lhe: "Guarda esta fotografia, para depois dizeres que tens uma fotografia com o Presidente da República", numa alusão à sua candidatura a Belém no início do próximo ano.

Os mais novos aproximam-se dele como se estivessem diante de uma popstar ou de uma estrela do futebol europeu. Ficam nervosos porque estão a ver alguém que se habituaram a ver apenas nos pequenos ecrãs. Muitos nem têm idade para votar, como é o caso de Rafael, de 13 anos.

Quando se dirige ao líder do Chega, salta à vista a sua juventude. Vai com o telemóvel em riste, está em videochamada com o pai, que quer cumprimentar André Ventura. À Renascença, explica depois por que razão gosta do político: "Sinto que ele vai mudar o nosso país".

Rafael acompanha Ventura através de vídeos, mas garante que também "está sempre lá" quando o líder do Chega vai debater na televisão. Com 13 anos, a frase que lhe sai é semelhante às que são ditas pelo próprio partido:

"Apoio muito o Chega. Espero que ele consiga ganhar as eleições para que Portugal consiga ser limpo, de uma vez por todas", atira.

Nem todos demonstram o mesmo nível de compromisso. Dois jovens acabam de tirar uma selfie com Ventura. Um deles admite que não sabe bem por que foi até à arruada. O outro interrompe: "Há quem goste mesmo do André Ventura".

Com 17 anos, acompanha o líder do Chega pela televisão e no Instagram. Descreve-o como "uma pessoa com personalidade e que pode mudar o país".

E os outros partidos? Tem disponibilidade para os ouvir? "É diferente, sei que o André Ventura toca aqui no coração", explica. Ainda não pode votar.

No Entroncamento, mais tarde, muitos jovens também quiseram ir ao encontro do líder do Chega. Depois de tirarem uma selfie, dois jovens, com 18 anos e que vão votar pela primeira vez, já estão conquistados.

"Consigo conciliar-me com as coisas que ele diz", afirma um deles. Acompanha o percurso do deputado através das redes sociais e dos debates televisivos.

Ao lado, o amigo complementa: "O que ele diz, normalmente, tem a razão toda".

Em muitos casos, este apoio fervoroso pode não passar de entusiasmo circunstancial, mas não é tão inocente. André Ventura semeia agora, na esperança de colher mais tarde. É o próprio que o admite.

Esta segunda-feira, Pedro Frazão, vice-presidente do Chega e candidato pelo partido a Oeiras, conversava com André Ventura numa esplanada em Algés. Frazão dizia estar impressionado com a adesão dos mais novos ao Chega, e pontuou: "E não podem votar. Quando puderem..."

O presidente do partido completou: "Essa vai ser a verdadeira revolução".

Passos a embalar Ventura

O dia fica também marcado pela entrada de Pedro Passos Coelho na campanha eleitoral. O antigo primeiro-ministro veio (novamente) rejeitar a ideia de criar "linhas vermelhas" entre o PSD e outros partidos, como o Chega, e Ventura aproveitou o balanço.

"Mostra que está a haver um renascimento da direita em Portugal", afirmou, em declarações aos jornalistas durante a arruada no Entroncamento. O líder do Chega considera que há uma "evolução" na maneira de pensar a política por parte de Passos Coelho, mas com o PSD a ficar para trás.

"Houve essa evolução de Passos Coelho, claramente não houve essa evolução por parte de Luís Montenegro", atirou.

As entradas de Passos Coelho nas campanhas eleitorais têm sido sucessivamente aproveitadas pelo Chega para atrapalhar o PSD. Desta vez, Luís Montenegro defendeu-se ao dizer que o tema é "ruído". Ventura contra-atacou e acusou o líder do PSD de ter uma dualidade de critério, ao agradecer quando Cavaco Silva faz intervenções a favor dos social-democratas.