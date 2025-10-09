Ainda não decidiu o seu voto para as Autárquicas de domingo? Novo Atlas do Poder Local pode ajudar

Se ainda está indeciso e não sabe em quem votar no próximo domingo, o novo Atlas do Poder Local pode ajudá-lo. Lançado pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Iscte (IPPS-Iscte), já recebeu 150 mil visitas na sua primeira semana online.

“Uma explicação para a elevada adesão ao Atlas do Poder Local é disponibilizar informação de base por concelhia, que apode ajudar a decidir o voto de domingo”, afirma Isabel Flores, diretora-executiva do IPPS-Iscte.

A plataforma interativa permite aos cidadãos consultar dados socioeconómicos dos 308 municípios portugueses — como emprego, habitação, natalidade ou rendimento — e cruzá-los com os resultados eleitorais autárquicos desde 1976.

Com 19 indicadores disponíveis e várias formas de comparação entre concelhos e partidos, o Atlas oferece uma visão clara sobre a evolução local e o desempenho das autarquias.

“Pode-se analisar, ao longo de quase meio século, quais foram os resultados eleitorais, explorar indicadores neste ou naquele domínio em cada concelho – e depois comparar esses indicadores com os de outros concelhos, sejam eles vizinhos ou de regiões diferentes”, afirma a diretora-executiva do IPPS do Iscte.

Segundo Isabel Flores, “pode-se filtrar esses dados para o conjunto do território nacional ou por NUTS II, ou colocá-los em perspetiva com as alternâncias no poder nos municípios”.