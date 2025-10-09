Menu
  • Noticiário das 2h
  • 10 out, 2025
Autárquicas 2025

Chega: entre a hiper-mobilização e o medo do voto útil

09 out, 2025 - 23:30 • Tomás Anjinho Chagas

André Ventura continua a ser recebido como uma popstar em todo o lado. Campanha é focada nele, candidatos em segundo plano. Objetivo é quebrar o bipartidarismo autárquico, mas o voto útil e os candidatos (que não são Ventura) podem constituir barreira.

André Ventura é inevitável. Onde quer que vá, as pessoas reconhecem-no, há cada vez menos resistência e a admiração pelo líder do Chega tem cada vez menos especificações: mais velhos, mais novos, homens, mulheres, de várias classes sociais e até cães levam para Ventura lhes dar festas em ações de campanha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A campanha do Chega aproxima-se do fim, e vai subindo no território nacional. As eleições que se realizaram em Portugal desde 2019, altura em que o partido foi fundado por André Ventura, mostram uma dificuldade maior na região Norte. Mas a diferença para o Sul, nas ruas, parece estar a esbater-se. Resta saber se isso se reflete nas urnas, no próximo domingo.

Mobilização forte: "Venturocêntrica"

Nas sucessivas ações de campanha - já são dezenas e mais de 2 mil quilómetros percorridos - as pessoas aparecem para ver André Ventura. Na maior parte das vezes, o candidato à Câmara Municipal nem sequer fala. Em muitos sítios não se cantou pelo candidato, só por Ventura - mesmo que ele nem sequer seja candidato às eleições autárquicas de dia 12 de outubro.

Esta quinta-feira, penúltimo dia de campanha, na primeira arruada, na Feira de Gondomar, distrito do Porto, Rui Afonso, deputado e candidato à Câmara, não foi mais do que um figurante na caravana do Chega. As feirantes queriam abraçar André Ventura e tirar fotografias com ele, o resto parecia acessório.

Mais tarde, numa arruada frenética em Vila Real, a estrela voltou a ser o líder do partido e não o candidato, mas ainda se cantou: "Alberto! Alberto! Alberto!", para puxar por Alberto Sousa, candidato do Chega à Câmara Municipal vila-realense.

"Rafa bora, o impossível não há", pedia um jovem que não tem mais de 15 anos. Incentivava o amigo a tentar alcançar o líder do Chega para tirar uma fotografia. "Conseguiu!!!!", festejavam depois, o Rafa tirou uma selfie com André Ventura. Como eles foram dezenas, que faziam fila e sujeitavam-se a encontrões para uma fotografia. Eram tantos que alguns não conseguiram.

Além de serem muitas pessoas a vir às ações de campanha do Chega, as pessoas agem com enorme entusiasmo, que orbita somente à volta do líder do partido: "André, quero ver-te a tomar conta de Portugal antes de morrer", pedia um homem, já reformado.

Norte-Sul: uma diferença menor nas ruas

O Chega começa a instalar-se no Sul do país. Nas últimas eleições legislativas, a 18 de maio, o partido encabeçado por André Ventura conquistou todos os distritos abaixo de Lisboa (tirando Évora): Setúbal, Beja e ainda Portalegre, no Alto Alentejo.

Essa implantação sente-se nas ruas, as maiores arruadas e ações de campanha, ao longo dos últimos anos, têm sido a Sul. Mas nestas eleições autárquicas, a mobilização a Norte tem vindo a crescer. As arruadas em Gondomar (Porto), Vila Real e Mangualde (Viseu) foram concorridas, e o apoio a Ventura foi fervoroso.

Se isso é verdade empiricamente, pode não o ser na hora de contar votos. Só domingo pode esclarecer.

Medo do voto útil e do bipartidarismo

André Ventura acelerou a campanha. Na última semana, houve dias com cinco ações de campanha, o que contrasta com alguns dias da campanha para as legislativas de 2024, em que o Chega tinha duas ações de campanha, um almoço-comício e um jantar-comício.

Agora, André Ventura trocou o lugar à mesa pelas arruadas e visitas a feiras, mais desgastante e mais arriscado. Existe, no Chega, a consciência de que as autárquicas são eleições "específicas" e isso faz delas uma montanha difícil de trepar.

A implantação de várias décadas do PS e do PSD, mas também da CDU e do CDS, tornam o resultado de domingo numa incógnita, e André Ventura rema contra a possibilidade de as pessoas continuarem a votar nos partidos que conhecem localmente.

Esta quarta-feira, numa arruada no Sabugal, o presidente do Chega pediu mesmo um "voto útil" no seu partido, para afastar o PS em autarquias onde tudo está renhido. Ventura procura descartar o PSD e bater o PS. Em eleições autárquicas, o partido mais votado elege o presidente da Câmara, mesmo que não tenha maioria no executivo municipal, leia-se, mais vereadores do que a oposição.

Esta quinta-feira, em Gondomar, André Ventura prometeu voltar a intrometer-se no "domínio autárquico" do PS e do PSD, depois de se ter tornado no segundo maior partido no Parlamento, em maio deste ano.

"Desde o 25 de Abril que nunca tivemos outro partido a ameaçar o domínio autárquico", vincou, em declarações aos jornalistas.

Ventura projeta: "Já quebrámos o bipartidarismo no dia 18 de maio nas legislativas, e vai quebrar novamente no dia 12".

Apesar de dizer que é "realista" o objetivo de vencer a Câmara do Porto - uma das maiores do país - André Ventura tem fugido constantemente a dar uma resposta clara sobre o objetivo para as autárquicas. Em entrevista à Renascença, o coordenador autárquico do Chega, em setembro, estabelecia a meta de conquistar entre 8 e 10 câmaras municipais. André Ventura nunca quis alimentar essa ideia.

O presidente do Chega sabe que o resultado é incerto, vai dizendo que quer ganhar as eleições, mas nunca foi capaz de assumir que isso significa ter mais câmaras do que o PS e o PSD.

Além do entusiasmo há o risco: se conquistar as primeiras câmaras, o Chega vai ter de passar do papel à prática. Pela primeira vez, há uma possibilidade de o partido deixar de ser oposição e assumir responsabilidades governativas. Com presidentes de câmara, Ventura pode ser confrontado com incapacidade de cumprir o que prometeu, o que traz um novo problema e pode deixar uma nuvem de dúvidas a circundar o partido.

Ouvir
