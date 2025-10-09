Chega: entre a hiper-mobilização e o medo do voto útil

André Ventura é inevitável. Onde quer que vá, as pessoas reconhecem-no, há cada vez menos resistência e a admiração pelo líder do Chega tem cada vez menos especificações: mais velhos, mais novos, homens, mulheres, de várias classes sociais e até cães levam para Ventura lhes dar festas em ações de campanha.

A campanha do Chega aproxima-se do fim, e vai subindo no território nacional. As eleições que se realizaram em Portugal desde 2019, altura em que o partido foi fundado por André Ventura, mostram uma dificuldade maior na região Norte. Mas a diferença para o Sul, nas ruas, parece estar a esbater-se. Resta saber se isso se reflete nas urnas, no próximo domingo.

Mobilização forte: "Venturocêntrica"

Nas sucessivas ações de campanha - já são dezenas e mais de 2 mil quilómetros percorridos - as pessoas aparecem para ver André Ventura. Na maior parte das vezes, o candidato à Câmara Municipal nem sequer fala. Em muitos sítios não se cantou pelo candidato, só por Ventura - mesmo que ele nem sequer seja candidato às eleições autárquicas de dia 12 de outubro.

Esta quinta-feira, penúltimo dia de campanha, na primeira arruada, na Feira de Gondomar, distrito do Porto, Rui Afonso, deputado e candidato à Câmara, não foi mais do que um figurante na caravana do Chega. As feirantes queriam abraçar André Ventura e tirar fotografias com ele, o resto parecia acessório.

Mais tarde, numa arruada frenética em Vila Real, a estrela voltou a ser o líder do partido e não o candidato, mas ainda se cantou: "Alberto! Alberto! Alberto!", para puxar por Alberto Sousa, candidato do Chega à Câmara Municipal vila-realense.

"Rafa bora, o impossível não há", pedia um jovem que não tem mais de 15 anos. Incentivava o amigo a tentar alcançar o líder do Chega para tirar uma fotografia. "Conseguiu!!!!", festejavam depois, o Rafa tirou uma selfie com André Ventura. Como eles foram dezenas, que faziam fila e sujeitavam-se a encontrões para uma fotografia. Eram tantos que alguns não conseguiram.

Além de serem muitas pessoas a vir às ações de campanha do Chega, as pessoas agem com enorme entusiasmo, que orbita somente à volta do líder do partido: "André, quero ver-te a tomar conta de Portugal antes de morrer", pedia um homem, já reformado.

Norte-Sul: uma diferença menor nas ruas

O Chega começa a instalar-se no Sul do país. Nas últimas eleições legislativas, a 18 de maio, o partido encabeçado por André Ventura conquistou todos os distritos abaixo de Lisboa (tirando Évora): Setúbal, Beja e ainda Portalegre, no Alto Alentejo.



Essa implantação sente-se nas ruas, as maiores arruadas e ações de campanha, ao longo dos últimos anos, têm sido a Sul. Mas nestas eleições autárquicas, a mobilização a Norte tem vindo a crescer. As arruadas em Gondomar (Porto), Vila Real e Mangualde (Viseu) foram concorridas, e o apoio a Ventura foi fervoroso.

Se isso é verdade empiricamente, pode não o ser na hora de contar votos. Só domingo pode esclarecer.