"Costa erguida, sorriso na cara". CDU reafirma como meta vencer 19 autarquias

"Se calhar vou ter uma dor de barriga - o mais certo - talvez vá ter uma dor de cabeça, uma noite mal-passada, essa seria a grande consequência que iria sair daí", responde, arrancando risos, Paulo Raimundo, quando confrontado com a aproximação das autárquicas de domingo e com a possibilidade de perder eleitorado a nível nacional. O secretário-geral do Partido Comunista Português volta a sublinhar como meta manter as 19 autarquias onde, em coligação com o Partido Ecologista "Os Verdes", a CDU lidera neste momento. "A minha posição é sempre firme aqui, direitinho, de combate, costa erguida, sorriso na cara e contactar com o povo que é isso que nós gostamos."

Perante a insistência dos jornalistas, Raimundo esclarece que não abandonará o barco em caso de desaire autárquico: “A nossa forma de estar e de assumir as responsabilidades é muito diferente de outros; noutros rolam cabeças para manter a mesma estratégia, aqui as cabeças mantêm-se para manter a mesma estratégia”. Um dos trunfos pode passar pela capital. A cada dia que passa João Ferreira confirma e reconfirma um profundo conhecimento das pastas lisboetas. Afinal, são 12 anos como vereador na Câmara Municipal. Aquele que é cada vez mais um dos homens mais fortes do presente e do futuro dos comunistas tem a manhã reservada para a zona de Alvalade. É na praça central que se junta às dezenas de apoiantes, com bandeiras multicolores, já típicas da CDU, e ao secretário-geral do partido a que pertence.

“Com toda a confiança a CDU avança!”, gritam, subindo a calçada da famosa Avenida da Igreja, conhecida pela diversidade de lojas e de restaurantes – mas também pelo trânsito tantas vezes caótico, com carros classicamente parados em segunda e terceira fila ostentado os quatro piscas ligados. Para o candidato, “esta Avenida é um bom exemplo da preponderância que adquiriu o transporte individual em Lisboa”, como consequência, diz, da falta de investimento em transportes públicos.

A hora da verdade está a chegar. A porta para um novo ciclo de quatro anos nas autarquias abre-se já daqui a três dias. Sobretudo nesta reta final, muito se fala do chamado voto útil que assegure uma vitória às candidaturas encabeçadas por PS e PSD. “Quem se autolimita entre o menor de dois males só pode esperar nada de bom”, responde João Ferreira, afirmando ainda que “aquilo que mobiliza as pessoas são as ideias, os projetos e as visões, não é a chantagem entre o menor de dois males”. Na frente do cortejo segue por esta altura uma gaita-de-foles, um tambor e uma tarola. Com a presença do líder Paulo Raimundo, a comitiva é reforçada com três seguranças, atentos a eventuais distúrbios. Mas a arruada corre bem e termina uma hora depois de ter começado com discursos de incentivo ao voto perante os apoiantes. Para a CDU: os recursos municipais são “generosos” e é necessário que sejam usados de maneira diferente.