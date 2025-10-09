"Costa erguida, sorriso na cara". CDU reafirma como meta vencer 19 autarquias

09 out, 2025 - 20:40 • João Maldonado
“Se calhar vou ter uma dor de barriga - o mais certo - talvez vá ter uma dor de cabeça, uma noite mal-passada, essa seria a grande consequência que iria sair daí”, responde, arrancando risos, Paulo Raimundo, quando confrontado com a aproximação das autárquicas de domingo e com a possibilidade de perder eleitorado a nível nacional.
O secretário-geral do Partido Comunista Português volta a sublinhar como meta manter as 19 autarquias onde, em coligação com o Partido Ecologista “Os Verdes”, a CDU lidera neste momento. “A minha posição é sempre firme aqui, direitinho, de combate, costa erguida, sorriso na cara e contactar com o povo que é isso que nós gostamos.”
Perante a insistência dos jornalistas, Raimundo esclarece que não abandonará o barco em caso de desaire autárquico: “A nossa forma de estar e de assumir as responsabilidades é muito diferente de outros; noutros rolam cabeças para manter a mesma estratégia, aqui as cabeças mantêm-se para manter a mesma estratégia”.
Um dos trunfos pode passar pela capital. A cada dia que passa João Ferreira confirma e reconfirma um profundo conhecimento das pastas lisboetas. Afinal, são 12 anos como vereador na Câmara Municipal. Aquele que é cada vez mais um dos homens mais fortes do presente e do futuro dos comunistas tem a manhã reservada para a zona de Alvalade. É na praça central que se junta às dezenas de apoiantes, com bandeiras multicolores, já típicas da CDU, e ao secretário-geral do partido a que pertence.
“Com toda a confiança a CDU avança!”, gritam, subindo a calçada da famosa Avenida da Igreja, conhecida pela diversidade de lojas e de restaurantes – mas também pelo trânsito tantas vezes caótico, com carros classicamente parados em segunda e terceira fila ostentado os quatro piscas ligados.
Para o candidato, “esta Avenida é um bom exemplo da preponderância que adquiriu o transporte individual em Lisboa”, como consequência, diz, da falta de investimento em transportes públicos.
A hora da verdade está a chegar. A porta para um novo ciclo de quatro anos nas autarquias abre-se já daqui a três dias. Sobretudo nesta reta final, muito se fala do chamado voto útil que assegure uma vitória às candidaturas encabeçadas por PS e PSD. “Quem se autolimita entre o menor de dois males só pode esperar nada de bom”, responde João Ferreira, afirmando ainda que “aquilo que mobiliza as pessoas são as ideias, os projetos e as visões, não é a chantagem entre o menor de dois males”.
Na frente do cortejo segue por esta altura uma gaita-de-foles, um tambor e uma tarola. Com a presença do líder Paulo Raimundo, a comitiva é reforçada com três seguranças, atentos a eventuais distúrbios. Mas a arruada corre bem e termina uma hora depois de ter começado com discursos de incentivo ao voto perante os apoiantes. Para a CDU: os recursos municipais são “generosos” e é necessário que sejam usados de maneira diferente.
Cumprida a pausa de almoço, a tarde retorna, como é hábito nesta campanha, pontualíssima. Às 15h00, João Ferreira já saltou para o outro lado da cidade e está em Belém para falar sobre habitação a preços acessíveis. Mostra aos presentes um caso concreto de um terreno camarário que não está a ser usado e onde poderiam ser construídas casas. “Precisamos de uma cidade diversa também do ponto de vista da sua composição social, precisamos de uma cidade para todos, que admita mistura social em todas as freguesias, não quereremos criar guetos nem zonas de elitização tal onde não seja permitido o acesso à esmagadora maioria da população.”
Se de manhã já tinha falado de voto útil, provocado pelas perguntas dos jornalistas, à tarde a história repete-se com Ferreira a ser ainda mais claro no que pretende transmitir a quem está hesitante na cruz que irá colocar no domingo. O líder da CDU para Lisboa lembra que numa Câmara Municipal “os lugares são distribuídos proporcionalmente de acordo com a vontade da população”. Por outras palavras, mesmo que não chegue para vencer, um voto na CDU pode condicionar as escolhas que serão feitas por um expectável executivo liderado ou por Carlos Moedas ou por Alexandra Leitão.
“O que queremos para o futuro do nosso poder local? Queremos continuar a ter executivos plurais onde a vontade da população se reflita fielmente ou queremos essa regra do vencedor limpa tudo nem que seja por um voto?”
Depois de Belém, a comitiva seguiu para a freguesia vizinha da Ajuda. João Ferreira esteve a falar com moradores e lojistas, dedicando tempo, como tem sido também costume, a explicar as propostas que traz.