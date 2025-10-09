João Paulo Correia quer expandir Metro em Gaia e acabar com a UNIR

Se for eleito, João Paulo Correia quer lutar pela "expansão da rede do Metro em Gaia às freguesias de Canidelo e da Madalena".

Em entrevista à Renascença , o candidato realça que a linha Rubi "vem melhorar bastante o sistema de mobilidade em Vila Nova de Gaia, mas que não pode acabar por aqui".

O candidato do Partido Socialista à Câmara de Vila Nova de Gaia, João Paulo Correia, esteve na manhã desta quinta-feira no estaleiro da obra de expansão da estação de Santo Ovídio para passagem da linha Rubi, do Metropolitano.

João Paulo Correia defende substituição da UNIR

Nestas declarações à Renascença, o candidato socialistas considera que "o operador de autocarros da UNIR" representa um problema para a mobilidade no terceiro concelho com maior densidade populacional do país.

Esta é uma luta que João Paulo Correia prioriza com a maior urgência: "Será a primeira decisão da próxima Câmara Municipal, exigir à entidade metropolitana que gere a rede UNIR a substituição do operador".

A rede de transportes UNIR, que opera em toda a Área Metropolitana do Porto, "não cumpre a totalidade das carreiras e dos horários", aponta o candidato, que diz que "a única saída legal e técnica é substituir o operador por outro capaz de cumprir as carreiras e os horários que estão estipulados".

Sobre a possibilidade de fusão da UNIR com a STCP, João Paulo Correia diz que "a STCP é uma solução de médio e longo prazo, uma vez que no presente não tem 150 autocarros nem 200 motoristas disponíveis para assegurar a operação da UNIR em Vila Nova de Gaia".

"É uma solução de médio e longo prazo, as pessoas não podem esperar tanto tempo, por isso a substituição do operador é urgente", sublinha.



Ainda sobre mobilidade, a Renascença questionou o candidato sobre a possível estação de TGV em Vila Nova de Gaia. O socialista considera que, se a linha de alta velocidade faz sentido, tem de parar em Vila Nova de Gaia:

"Estamos a falar do terceiro concelho mais populoso de Portugal, o concelho mais a sul do distrito do Porto que serve a margem sul da Área Metropolitana do Porto, onde moram centenas de milhares de pessoas que veem em Vila Nova de Gaia a sua plataforma de transportes", argumenta.

"Se faz sentido construir uma estação de alta velocidade, faz sentido que ela seja em Vila Nova de Gaia", volta a realçar, sem especificar qual a zona de Vila Nova de Gaia seria a ideal para a paragem do TGV. Uma decisão "que o Governo e o consórcio têm de tomar" tendo em conta "o menor impacto possível, ou seja, onde se farão menos demolições de habitações, de armazéns e de indústrias".

Habitação em Gaia também é uma prioridade para o PS

O concelho tem, neste momento, 310 mil habitantes, refere João Paulo Correia, que aponta para a previsão de "numa década, Vila Nova de Gaia terá 350 mil habitantes", um aumento que motiva "continuar a captar investimento, mas mais investimento industrial do que propriamente investimento no imobiliário e no turismo".

"Para desenvolvermos o concelho e dar-lhe futuro, e aumentar a população ativa, precisamos de mais investimento industrial. Daí também a nossa causa pela abolição das portagens nas autoestradas, onde queríamos desenvolver as ondas industriais", destaca o candidato.

Contra uma candidatura "apática" e um histórico de processos judiciais

Questionado sobre a candidatura do principal adversário, Luís Filipe Menezes, o candidato socialista acusa o social-democrata de "continuar amarrado aos problemas do passado".

João Paulo Correia considera que Menezes está a protagonizar uma "campanha muito apática, com falta de dinamismo, falta de ideias e de propostas", e espera conseguir ultrapassar o adversário nas eleições de domingo.

A Renascença perguntou também ao candidato socialista sobre os processos judiciais de que o atual executivo, também do PS, foi alvo.

João Paulo Correia respondeu: "julgo que temos de separar sempre a política da justiça", e que não receia que estes processos não prejudiquem a sua candidatura: "estamos perante um novo ciclo autárquico".

"Estou bastante confiante na vitória", confessa o candidato, que diz que "a grande sondagem é a que chega do dia-a-dia, no contacto com as pessoas, e os incentivos, as manifestações de apoio e a confiança na vitória que me é transmitida pelos cidadãos", remata.