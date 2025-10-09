Marcelo considera Orçamento “esquemático” e sem surpresas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, rejeitou esta quinta-feira que o Governo tenha procurado tirar proveito político ao antecipar a entrega do Orçamento do Estado para 2026, coincidindo com o período de campanha autárquica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Devem ter pensado que [o orçamento] era ofuscado pela ponta final da campanha. Agora aproveitamento não. Primeiro porque muitas das realidades importantes estão fora do orçamento, em segundo lugar porque já se sabe tudo do orçamento, é um segredo que não é segredo, já se sabe o fundamental por antecipação.”, afirmou Marcelo.

O chefe de Estado descreveu o documento como “esquemático e reduzido ao fundamental”.

Segundo Marcelo, as matérias mais controversas “estão noutras leis que veem a seguir ou já se conhece”, sublinhando que “não há nada assim de muito especial que tenha animado o orçamento”.

Sobre a previsão de um excedente orçamental de 0,1% para 2026, o Presidente interpretou o cenário como parte de uma estratégia de contenção deliberada.

“Ir para o debate orçamental apertando os cordões à bolsa, dizendo nós estamos aqui muito apertados, é difícil aceitar muitas propostas. Se se vai ao contrário, com uma perspetiva de muita folga, isso pode querer dizer exigências que reduzem substancialmente o excedente orçamental.”, explicou.

Apesar desse controlo, Marcelo garantiu que “há uma almofada suficiente para não haver défice”.