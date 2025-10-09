Pedro Duarte admite diálogo com todos caso vença as eleições

Pela rua Serpa Pinto, em Cedofeita, o candidato da Coligação PSD/CDS/IL à camara do Porto, Pedro Duarte distribuiu panfletos, entrou em lojas e deu os bons dias a quem passava, esta quinta-feira. Entre apertos de mão, o candidato parou para esclarecer uma dúvida de um transeunte.

“É portuense, não é?”, perguntou Fernando Ribeiro. “Sou sim, e portista”, acrescentou Pedro Duarte, para alívio de Fernando. “Já estou mais tranquilo”, confessou.

A comitiva seguiu caminho com o cabeça de lista pela Coligação “Porto Somos Nós” despreocupado, caso vença as eleições, com o cenário de governabilidade após o 12 de outubro. Sem, com isso, fechar a porta ao diálogo ou acordo com ninguém proposta a proposta.

“Vou olhar para os vereadores, todos eles eleitos da mesma forma, com o mesmo respeito", assegurou. "Portanto, vão merecer a minha confiança. Depois vamos, com certeza, chegar a boas conclusões e a boas decisões todos juntos”, antecipou Pedro Duarte, que se disse “confiante” de que vai conseguir governar, “encontrando os entendimentos e os necessários acordos em função das propostas que estejam em cima da mesa”.