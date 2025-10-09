Pedro Duarte admite diálogo com todos caso vença as eleições

09 out, 2025 - 15:00 • Isabel Pacheco
Pela rua Serpa Pinto, em Cedofeita, o candidato da Coligação PSD/CDS/IL à camara do Porto, Pedro Duarte distribuiu panfletos, entrou em lojas e deu os bons dias a quem passava, esta quinta-feira. Entre apertos de mão, o candidato parou para esclarecer uma dúvida de um transeunte.
“É portuense, não é?”, perguntou Fernando Ribeiro. “Sou sim, e portista”, acrescentou Pedro Duarte, para alívio de Fernando. “Já estou mais tranquilo”, confessou.
A comitiva seguiu caminho com o cabeça de lista pela Coligação “Porto Somos Nós” despreocupado, caso vença as eleições, com o cenário de governabilidade após o 12 de outubro. Sem, com isso, fechar a porta ao diálogo ou acordo com ninguém proposta a proposta.
“Vou olhar para os vereadores, todos eles eleitos da mesma forma, com o mesmo respeito", assegurou. "Portanto, vão merecer a minha confiança. Depois vamos, com certeza, chegar a boas conclusões e a boas decisões todos juntos”, antecipou Pedro Duarte, que se disse “confiante” de que vai conseguir governar, “encontrando os entendimentos e os necessários acordos em função das propostas que estejam em cima da mesa”.
A explicação do candidato surge depois de ter recusado, na quarta-feira, durante uma arruada ao lado da Presidente da IL, Mariana Leitão, acordos com o Chega.
No dia em que é conhecida uma sondagem publicada pelo JN que aponta que a maioria dos portuenses, 64%, considera positiva a imigração no concelho, o candidato, que trouxe o tema da imigração para o seu programa leitoral, esclarece que não quer “estigmatizar os imigrantes”.
No entanto, o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares reconhece que é “do interesse da cidade que não seja descaracterizada” e que “não convivamos com situações de indignidade”.
Desde que os imigrantes se “queiram integrar e, de facto, cooperar com a nosso modo de vida em cidade”. Esses, ressalvou, “são muitíssimo bem-vindos”, rematou.