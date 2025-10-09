Pedro Nuno Santos suspende mandato de deputado antes da votação do Orçamento

O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado a partir de 24 de outubro, antes da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, disse esta quinta-feira o próprio à agência Lusa.

O pedido de suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos tem a duração de 180 dias e e justificado com "motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional".

O antigo secretário-geral socialista suspenderá as suas funções a partir do próximo dia 24, não estando já no parlamento durante a discussão e votação do Orçamento do Estado na generalidade, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro.

Depois do desaire eleitoral das legislativas de maio, Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS logo na noite eleitoral.

Depois de avaliar se iria manter-se como deputado, o ex-líder do PS adiantou à Lusa, no início de junho, que "para já" iria assumir o seu lugar na bancada parlamentar.

Carneiro foi informado

O líder do PS disse que o seu antecessor na liderança socialista, Pedro Nuno Santos, “já tinha manifestado há algum tempo” a intenção que agora anunciou de suspender o mandato de deputado, afirmando ter sido informado pelo próprio.

À margem de uma ação de campanha em Braga, uma visita à unidade da Casais que produz habitações modulares, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre o anúncio de que Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado e já não estará no parlamento na votação do orçamento.

“Essa pergunta naturalmente terá que ser colocada ao Pedro Nuno, aos motivos pelos quais pediu a suspensão, algo que ele já tinha manifestado há algum tempo atrás, que tinha a intenção de o fazer”, começou por responder, numa curta declaração sobre o tema uma vez que queria focar-se no orçamento do Estado.

O secretário-geral do PS assegurou que foi informado por Pedro Nuno Santos desta decisão.

Sobre os motivos deste pedido de suspensão, Carneiro considerou ser preciso aguardar pelas explicações que Pedro Nuno Santos eventualmente dê aos jornalistas.