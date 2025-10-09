Pizarro: "Não posso prometer a abolição de parquimetros"

09 out, 2025 - 16:10 • Henrique Cunha
Foi já a meio da “passeata” que uma eleitora pediu ao candidato a abolição dos parquímetros na Baixa da Cidade. Pizarro ouviu, mas só conseguiu prometer “arranjar soluções de estacionamento a custos razoáveis”. “Abolir os parquímetros não lhe vou prometer porque não iria cumprir”, acrescentou. Conformada a eleitora lá atirou: “Pronto, se calhar ainda voto em si”.
Numa reta final de campanha em que as sondagens colocam os dois principais candidatos em empate técnico, Pizarro redobrou esforços, tentando abordar toda a gente com quem se cruzava. E na Rua de Santa Catarina, essa abordagem “às cegas” fez com que o candidato socialista, por diversas vezes, tivesse de explicar o que estava a fazer, porque o seu interlocutor não era portuense, ou tão pouco português. Foram muitos os turistas que, depois da explicação, acabaram por desejar boa sorte ao candidato. De todos eles, destaque para uma cidadã da Bélgica que prometeu voltar “só para ver se o Porto ficava melhor”, em caso de vitória de Pizarro.
Eleições
O candidato socialista começou o dia junto ao Mercado do Bolhão, onde recebeu o secretário-geral do PS, um seu "eleitor", que prova que “o PS inteirinho” está com a sua candidatura.
Ouviu José Luís Carneiro sublinhar o carácter do candidato e destacar as suas propostas, que vão dos “transportes, mobilidade, qualidade do espaço publico, e habitação”, até “à segurança — a real e a percecionada”. O Secretário-geral socialista aproveitou também para afirmar que, com a vitória de Pizarro no domingo, “o Porto passa a ter uma liderança capaz de liderar o Noroeste Peninsular e afirmar no Porto no país e no contexto global”.
Já sem a companhia de José Luís Carneiro — que seguiu para a Maia, onde tinha um compromisso com o candidato José Ribeiro —, Manuel Pizarro ainda aproveitou para voltar a insistir na critica a Pedro Duarte, “alguém que mais parece ser um delegado do Governo às eleições do Porto".