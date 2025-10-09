Pizarro: "Não posso prometer a abolição de parquimetros"

Foi já a meio da “passeata” que uma eleitora pediu ao candidato a abolição dos parquímetros na Baixa da Cidade. Pizarro ouviu, mas só conseguiu prometer “arranjar soluções de estacionamento a custos razoáveis”. “Abolir os parquímetros não lhe vou prometer porque não iria cumprir”, acrescentou. Conformada a eleitora lá atirou: “Pronto, se calhar ainda voto em si”.

A Renascença tem uma equipa de repórteres na estrada. Saiba tudo sobre as Autárquicas 2025



Numa reta final de campanha em que as sondagens colocam os dois principais candidatos em empate técnico, Pizarro redobrou esforços, tentando abordar toda a gente com quem se cruzava. E na Rua de Santa Catarina, essa abordagem “às cegas” fez com que o candidato socialista, por diversas vezes, tivesse de explicar o que estava a fazer, porque o seu interlocutor não era portuense, ou tão pouco português. Foram muitos os turistas que, depois da explicação, acabaram por desejar boa sorte ao candidato. De todos eles, destaque para uma cidadã da Bélgica que prometeu voltar “só para ver se o Porto ficava melhor”, em caso de vitória de Pizarro.