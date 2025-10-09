Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Pizarro: "Não posso prometer a abolição de parquimetros"

09 out, 2025 - 16:10 • Henrique Cunha

No dia em que recebeu um abraço do Secretário-geral do PS, seu "eleitor", Manuel Pizarro percorreu parte da Rua de Santa Catarina, numa "passeata" iniciada junto à entrada do Mercado do Bolhão. José Luís Carneiro quer Pizarro na liderança do Noroeste Peninsular.

A+ / A-

Foi já a meio da “passeata” que uma eleitora pediu ao candidato a abolição dos parquímetros na Baixa da Cidade. Pizarro ouviu, mas só conseguiu prometer “arranjar soluções de estacionamento a custos razoáveis”. “Abolir os parquímetros não lhe vou prometer porque não iria cumprir”, acrescentou. Conformada a eleitora lá atirou: “Pronto, se calhar ainda voto em si”.

A Renascença tem uma equipa de repórteres na estrada. Saiba tudo sobre as Autárquicas 2025

Numa reta final de campanha em que as sondagens colocam os dois principais candidatos em empate técnico, Pizarro redobrou esforços, tentando abordar toda a gente com quem se cruzava. E na Rua de Santa Catarina, essa abordagem “às cegas” fez com que o candidato socialista, por diversas vezes, tivesse de explicar o que estava a fazer, porque o seu interlocutor não era portuense, ou tão pouco português. Foram muitos os turistas que, depois da explicação, acabaram por desejar boa sorte ao candidato. De todos eles, destaque para uma cidadã da Bélgica que prometeu voltar “só para ver se o Porto ficava melhor”, em caso de vitória de Pizarro.

🔴 Autárquicas ao minuto: penúltimo dia de campanha para causar uma boa impressão

Eleições

🔴 Autárquicas ao minuto: penúltimo dia de campanha para causar uma boa impressão

Numa quinta-feira de entrega e apresentação da pro(...)

O candidato socialista começou o dia junto ao Mercado do Bolhão, onde recebeu o secretário-geral do PS, um seu "eleitor", que prova que “o PS inteirinho” está com a sua candidatura.

Ouviu José Luís Carneiro sublinhar o carácter do candidato e destacar as suas propostas, que vão dos “transportes, mobilidade, qualidade do espaço publico, e habitação”, até “à segurança — a real e a percecionada”. O Secretário-geral socialista aproveitou também para afirmar que, com a vitória de Pizarro no domingo, “o Porto passa a ter uma liderança capaz de liderar o Noroeste Peninsular e afirmar no Porto no país e no contexto global”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já sem a companhia de José Luís Carneiro — que seguiu para a Maia, onde tinha um compromisso com o candidato José Ribeiro —, Manuel Pizarro ainda aproveitou para voltar a insistir na critica a Pedro Duarte, “alguém que mais parece ser um delegado do Governo às eleições do Porto".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 09 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos po(...)