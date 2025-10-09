Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Casos Ivo Rosa e Spinumviva

"Pouca vergonha com muitos". Mariana Vieira da Silva amplifica indignação de Montenegro com o Ministério Público

09 out, 2025 - 12:35 • José Pedro Frazão

A antiga ministra do PS estende as críticas de Montenegro a todos os casos em que o Ministério Público atua demoradamente sem chegar a conclusões. Na Renascença, Duarte Pacheco considera que os procuradores estão a deixar avisos aos juízes com a investigação prolongada a Ivo Rosa.

A+ / A-
Mariana Vieira da Silva: "Ninguém tem dúvidas sobre a disponibilidade do PS para aprovar o Orçamento"
Mariana Vieira da Silva: "Ninguém tem dúvidas sobre a disponibilidade do PS para aprovar o Orçamento"

Mariana Vieira da Silva subscreve a opinião crítica de Luís Montenegro após divulgação de novas alegações na comunicação social sobre o andamento do processo. Perante notícias que davam conta de uma tese dos investigadores a favor da abertura de um inquérito no caso Spinumviva, a Procuradoria-Geral da República veio em comunicado garantir que não há qualquer convicção formada que permita encerrar a averiguação preventiva determinada há cerca de seis meses.

"Luís Montenegro fez um ataque muitíssimo forte ao Ministério Público e não é fácil criticá-lo, porque de facto já todas as pessoas perceberam a forma como estas investigações são conduzidas. Ao contrário de Luís Montenegro, isto parece-me uma 'pouca vergonha', quer quando os afetados são militantes do meu partido, quer quando não são", afirma Mariana Vieira da Silva no programa "Casa Comum" da Renascença.

A deputada do PS fala numa semana "muitíssimo má para o Ministério Público, ainda por cima sempre muito próximo de contextos eleitorais". Mariana Vieira da Silva considera que a investigação ao juiz Ivo Rosa que se prolongou sem resultados por 3 anos com métodos invasivos de privacidade é um caso "muito grave".

"As instituições devem agir quando recebem uma denúncia. Mas o número de casos de pessoas que são investigadas por três, quatro, seis e oito anos, leva-nos a crer que o Ministério Público tem sido totalmente ineficaz na sua investigação. Não sei como se pode dizer que tudo foi respeitado do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, com investigações desta dimensão, que concluem que não havia nenhum fundamento", complementa a antiga ministra na Renascença.

Um aviso aos juízes

Para Duarte Pacheco, o Ministério Público revela uma forma "inaceitável" de atuar. "A ideia que fica para a opinião pública é muito simples: este juiz estava a decidir contra a opinião do Ministério Público e passou a ser investigado. Isso também é um sinal para os restantes de que 'quem manda somos nós, e ou se portam bem ou vamos atrás de vocês", observa o antigo parlamentar social-democrata.

O ex-deputado considera que estes casos revelam "mais uma vez", que o Ministério Público "é uma casa que precisa ser arrumada de cima a baixo".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 09 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026