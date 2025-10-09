Menu
  • Noticiário das 19h
  • 09 out, 2025
PS de Vila Real denuncia aumento “inexplicável” de eleitores em Guiães e exige investigação

09 out, 2025 - 18:20 • Olímpia Mairos

Em causa está um aumento expressivo do número de eleitores inscritos na freguesia de Guiães, que “passou de 576 eleitores nas legislativas de 18 de maio de 2025 para 660 eleitores” nos cadernos eleitorais definitivos das eleições autárquicas de 12 de outubro. Um crescimento de cerca de 15% em menos de cinco meses.

A candidatura autárquica do Partido Socialista (PS) de Vila Real manifestou hoje a sua “mais profunda indignação” perante aquilo que classifica como uma situação “absolutamente inaceitável”, que coloca em causa “a transparência e a credibilidade do processo democrático” no concelho.

A Renascença tem uma equipa de repórteres na estrada. Saiba tudo sobre as Autárquicas 2025

Em causa, segundo o partido, está um aumento “inexplicável” e expressivo do número de eleitores inscritos na freguesia de Guiães, que “passou de 576 eleitores nas legislativas de 18 de maio de 2025 para 660 eleitores” nos cadernos eleitorais definitivos das eleições autárquicas de 12 de outubro. O crescimento de cerca de 15% em menos de cinco meses é considerado pelo PS um “facto sem precedentes” na mais pequena freguesia do concelho.

A anomalia foi identificada pelo presidente da Junta de Freguesia de Guiães e candidato socialista, Paulo Correia, que alertou para o risco de estar em curso uma tentativa “deliberada de subverter a vontade popular” e de “manipular o resultado das eleições”.

“O Partido Socialista de Vila Real não aceitará que se tente ganhar na secretaria aquilo que deve ser decidido nas urnas, com base no trabalho, na verdade e nas ideias. As eleições são a mais bonita festa da democracia e não podem ser manchadas por manobras que atentam contra a sua integridade”, lê-se em comunicado da candidatura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Face à gravidade da situação, o PS Vila Real anunciou que irá “denunciar o caso à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e ao Ministério Público, exigindo uma investigação rigorosa e urgente” para apurar a origem dos novos eleitores e verificar as moradas apresentadas para justificar as inscrições em Guiães.

O partido afirma ainda que “reclamará todos os votos que possam resultar manobra”, considerando “inconcebível e profundamente antidemocrático” que se procure “adulterar a vontade legítima dos cidadãos”.

Na nota, o PS reafirma o seu compromisso “inabalável com a transparência, a legalidade e a defesa da democracia”, apelando a uma atuação célere e firme das entidades competentes para garantir eleições “com total lisura e justiça”.

Apesar do que classifica como “manobras altamente condenáveis”, o Partido Socialista de Vila Real mantém “confiança na vitória” das suas listas em todas as freguesias, bem como na Câmara e Assembleia Municipal, acreditando que “a população de Guiães saberá dar uma resposta clara e firme a esta tentativa de atropelo à democracia”.

