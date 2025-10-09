Menu
PS tem propostas para subir pensões mais baixas, mas vai depender do défice

09 out, 2025 - 07:37 • Alexandre Abrantes Neves

Eurico Brilhante Dias prefere não comentar a antecipação da entrega do documento. Deputado socialista fala ainda da substituição dos dois juízes do Tribunal Constitucional que renunciaram recentemente.

A+ / A-

No dia em que o Governo entrega a proposta de Orçamento do Estado (OE) no Parlamento, o líder parlamentar do PS diz, à Renascença, que o partido tem propostas para subir pensões, mas que isso depende da folga orçamental.

Na campanha autárquica, o líder socialista, José Luís Carneiro, tem insistido que os pensionistas com reformas até aos 520 euros vão perder cerca de 70 euros anuais a partir de 2026, mas sem nunca confirmar se o partido vai avançar ou não com propostas.

Esta quinta-feira, e em declarações à Renascença, Eurico Brilhante Dias diz que o PS já preparou propostas para subir as pensões mais baixas, mas assume que podem ficar se a saúde das contas públicas não for a melhor".

"O Partido Socialista preferia sempre uma solução sustentada, mas insustentável, de aumento das pensões e não uma espécie de lotaria que pode sair ou não em outubro ou novembro de cada ano. O PS tem vontade e tem propostas. Perante o quadro criado por este Governo, vamos ver se permite que os partidos da oposição não arrastem o país - que é aquilo que me parece que, neste momento, há esse perigo - para um défice orçamental", avisou.

Carneiro critica PGR por ainda não ter aberto inquérito ao caso Spinumviva

Carneiro critica PGR por ainda não ter aberto inquérito ao caso Spinumviva

José Luís Carneiro considera “incompreensível” a a(...)

Ainda em matéria de OE, Eurico Brilhante Dias prefere não comentar a antecipação da entrega do documento, dizendo que não quer classificar a decisão como uma "manobra de distração" - também José Luís Carneiro já tinha dado um parecer positivo, na quarta-feira, sobre a nova data de entrega.

Noutro plano, o deputado socialista fala ainda da substituição dos dois juízes do Tribunal Constitucional que renunciaram recentemente. Perante a possibilidade de "demora acrescida" no tratamento de certas decisões, como admitido pelo Palácio Ratton à Renascença, Eurico Brilhante Dias diz que há "conversações" e que o tema pode ficar resolvido já "com as datas de votações em novembro", mas ressalva que o importante é escolher bem.

"O Partido Socialista historicamente tem uma negociação e considera que é possível construir soluções de dois terços com o PSD e, naturalmente, com outros partidos democráticos", adiantando ainda que o PS "não discute" com o Chega e que não cabe aos socialistas dizerem se o PSD deve ou não ouvir o partido de André Ventura nesta matéria: "Não me ficava bem responder pelo PSD", rematou.

[Artigo atualizado às 13h20]

