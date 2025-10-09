PS tem propostas para subir pensões mais baixas, mas vai depender do défice

No dia em que o Governo entrega a proposta de Orçamento do Estado (OE) no Parlamento, o líder parlamentar do PS diz, à Renascença, que o partido tem propostas para subir pensões, mas que isso depende da folga orçamental.

Na campanha autárquica, o líder socialista, José Luís Carneiro, tem insistido que os pensionistas com reformas até aos 520 euros vão perder cerca de 70 euros anuais a partir de 2026, mas sem nunca confirmar se o partido vai avançar ou não com propostas.

Esta quinta-feira, e em declarações à Renascença, Eurico Brilhante Dias diz que o PS já preparou propostas para subir as pensões mais baixas, mas assume que podem ficar se a saúde das contas públicas não for a melhor".

"O Partido Socialista preferia sempre uma solução sustentada, mas insustentável, de aumento das pensões e não uma espécie de lotaria que pode sair ou não em outubro ou novembro de cada ano. O PS tem vontade e tem propostas. Perante o quadro criado por este Governo, vamos ver se permite que os partidos da oposição não arrastem o país - que é aquilo que me parece que, neste momento, há esse perigo - para um défice orçamental", avisou.