PS tem propostas para subir pensões mais baixas, mas vai depender do défice

No dia em que o Governo entrega a proposta de Orçamento do Estado (OE) no Parlamento, o líder parlamentar do PS diz, à Renascença, que o partido tem propostas para subir pensões, mas que isso depende da folga orçamental.

Na campanha autárquica, o líder socialista, José Luís Carneiro, tem insistido que os pensionistas com reformas até aos 520 euros vão perder cerca de 70 euros anuais a partir de 2026.

Agora, e em declarações à Renascença, Eurico Brilhante Dias diz que o PS já tem propostas para subir as pensões mais baixas, mas assume que podem ficar em causa se houver défice orçamental.

Ainda em matéria de OE, Eurico Brilhante Dias prefere não comentar a antecipação da entrega do documento. José Luís Carneiro já tinha dado um parecer positivo, na quarta-feira, sobre a nova data de entrega.

Noutro plano, o deputado socialista fala ainda da substituição dos dois juízes do Tribunal Constitucional que renunciaram recentemente. À Renascença, o Palácio Ratton admitiu que pode haver uma demora acrescida no tratamento dos processos.

Eurico Brilhante Dias avança que já há diálogo com o PS sobre o tema, adiantando que a questão pode ficar resolvida já no próximo mês de novembro.

