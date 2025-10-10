Basílio Horta avisa para opiniões de Passos quando Montenegro "está muito fragilizado"

Lamentando que em véspera de eleições tenham vindo a público questões judiciais ligadas à empresa familiar Spinumviva, Basílio Horta vê "por dentro" do caso "falta de esclarecimento" de Luís Montenegro, um "esclarecimento pedido e não dado" .

Apesar de haver "quem diga que foi um primeiro aparecimento" do antigo primeiro-ministro, o presidente da Câmara Municipal de Sintra foi mais longe e pediu que se ponderem "estas declarações tendo em conta a situação muito fragilizada em que se encontra o primeiro-ministro".

"Quem ouviu com os ouvidos abertos aquilo que o Dr. Passos Coelho disse em Sintra duas vezes — foi tomar um pequeno-almoço e como deve ter comido poucas torradas, foi jantar — e disse com clareza, pela primeira vez, não há linhas vermelhas, em contradição com o seu secretário-geral ", disse Basílio Horta, enquanto presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa na assinatura dos 18 compromissos dos candidatos autárquicos do PS aos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, alertou esta sexta-feira para as declarações de Passos Coelho sobre o fim das linhas vermelhas com o Chega quando o primeiro-ministro "está muito fragilizado".

"Tudo ali há um conjunto que tira a credibilidade ao primeiro-ministro e que permite certas ambições que têm estado até agora escondidas possam vir a lume. Senhor secretário-geral e aí é que o Partido Socialista tem uma importância decisiva", alertou.

Para o autarca em limite de mandatos, "quanto mais relevante for a possibilidade de uma aliança entre o PSD e o Chega, mais decisiva é a presença do Partido Socialista".

"É necessário lutar outra vez pela liberdade, lutar outra vez pela democracia que nós conhecemos e isso só nós é que o podemos fazer", apelou.

Basílio Horta falou diretamente para a candidata do PS à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, considerando que a sua vitória é fundamental não só para o partido, mas para Lisboa.

"E digo isto sinceramente, Alexandra Leitão está muito à minha esquerda, mas não tanto, se calhar, como pensa. Há valores que são partilhados, é o valor da liberdade inquestionável e dos direitos sociais inquestionáveis, sem os quais a liberdade é um fogo-fátuo", disse.

Basílio disse que apesar de já ter visto muitas eleições ainda se indigna quando ouviu algumas declarações do atual presidente da Câmara de Lisboa, que acusa de "não ter qualidade" para o cargo, mas que "podia ter algum pudor".

"Dizer que a sua eleição estraga o nosso modo de vida. O que é isto? Dizer que a senhora doutora é um bocadinho o Che Guevara de saias? Não é. Não tem sentido nenhum, é preciso estar de cabeça perdida", condenou.