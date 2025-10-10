Câmara insta Governo a resolver salários em atraso em "call center" de Castelo Branco

O presidente da Câmara de Castelo Branco apelou ao primeiro-ministro para uma "rápida resolução" dos salários em atraso dos trabalhadores do centro de contacto da Segurança Social, situação que já se tornou recorrente.

Numa carta dirigida a Luís Montenegro, o autarca socialista Leopoldo Rodrigues referiu que se trata de uma "situação de grande gravidade".

"A empresa responsável pela exploração do centro de contacto da Segurança Social instalado em Castelo Branco, consórcio entre a Reditus e a CTT, não pagou tempestivamente os vencimentos referentes ao mês de setembro, sendo que, até hoje [dia 09] a situação ainda não se encontra regularizada", escreveu o autarca.

O presidente da Câmara de Castelo Branco explicou que esta não é a primeira vez que sucede uma situação destas, mas adiantou que "é a primeira vez que a situação demora tanto a ser solucionada".

"Estamos a falar de perto de 150 postos de trabalho no interior do país, pessoas que trabalham, contribuem para um serviço público, para o país e que têm contas para pagar. Não podemos deixar estas pessoas sem resposta", sustentou.

Esta situação de salários em atraso ocorre numa altura em que mudou a empresa que explora o centro de contacto da Segurança Social em Castelo Branco.

Leopoldo Rodrigues relembrou que estes trabalhadores "prestam um serviço público" e "não é por este serviço ser externalizado que a República Portuguesa deixa de ter obrigações" para com estes trabalhadores.

Dada a natureza do assunto, o presidente do município de Castelo Branco informou o primeiro-ministro que dará também conhecimento deste assunto à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho.

"Peço a vossa melhor atenção para a mais rápida resolução deste problema, a bem, não só dos trabalhadores, mas de todo o país".