Campanha digitalizou-se e candidatos tornaram-se mais seletivos

O paradigma de campanha mudou nestas eleições autárquicas, com muitas ações a transferirem-se da rua para as redes sociais e os políticos a serem mais seletivos no formato escolhido para passar as suas mensagens.

As eleições de domingo vieram trazer uma nova realidade à campanha autárquica, que hoje termina em todo o país, notando-se uma menor divulgação de ações de rua um pouco por todo o país, mas sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa.

"Os agentes políticos são muito racionais e hoje há muito profissionalismo em tudo aquilo que se faz. E, nesse sentido, um eventual menor número de atividades do foro partidário pode ter a ver com uma nova realidade. No passado, nas campanhas eleitorais, o que é que constatávamos? Que são campanhas muito festivas, que envolvem tradicionalmente bombos, gaitas de foles. Ora bem, esse tipo de campanhas na maior parte dos países europeus já não se usa", elucida o politólogo José Palmeira.

Na capital, por exemplo, a agenda do social-democrata Carlos Moedas (atual presidente e recandidato) não teve ações eleitorais divulgadas à comunicação social no dia do debate concelhio na RTP, tal como nos dias que antecederam a campanha oficial, ao contrário dos principais adversários.

Além das intermitências nas agendas - com ações em modo "dia sim, dia não", uma realidade que "contagiou" os concelhos vizinhos da capital, como Almada, Setúbal, Sintra ou Cascais -, várias candidatos transferiram a habitual divulgação junto dos meios de comunicação social para as redes sociais, onde os seus slogans, muitas vezes compostos apenas por um verbo associado ao nome do concelho, ressoaram.

Ao invés de divulgarem previamente os seus atos, preferiram em muitos casos partilhá-los nestas plataformas, como aconteceu com o presidente da Câmara Municipal de Loures, o socialista Ricardo Leão, que é recandidato ao cargo.

"Se compararmos com outras eleições autárquicas, pode ser que este ano esteja a haver menos ações de rua muito por causa de uma aposta maior nas campanhas de comunicação digital", avaliou o consultor José Pedro Mozos, que defende existir "uma simbiose maior" entre os dois tipos de formato de campanha.

A mesma premissa é defendida por Carlota Burnay, que não considera que os candidatos autárquicos "tenham baixado as iniciativas".

"Agora, as campanhas socorrem-se muito do digital. Portanto, mesmo que não andem na rua, as pessoas ficam com a perceção de que algo está a acontecer. Os vídeos não são publicados no imediato, são publicados um pouco mais tarde", notou.