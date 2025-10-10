Esquerda unida na descida do Chiado contra "viragem forte à direita"

Já é tradição o Chiado ser palco de arruadas no último dia de campanha eleitoral. Esta sexta-feira não foi exceção. Alexandra Leitão, cabeça-de-lista à Câmara Municipal de Lisboa pela coligação que junta o Partido Socialista (PS), Livre, Bloco de Esquerda e PAN, abriu caminho para os milhares de apoiantes que gritavam frases como "Ganhar Lisboa, Viver Lisboa" ou "Lisboa vai votar, a Alexandra vai ganhar".

Ao seu lado, tinha o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro; os porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes; a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua; e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real. A esquerda uniu-se na capital depois das legislativas de maio terem revelado uma viragem à direita.

Já no final da rua do Carmo, a co-porta-voz do Livre, Isabel Mendes Lopes, esperava que, das eleições autárquicas do próximo domingo (12 de outubro), saia uma onda "de mobilização progressista e ecologista" para mostrar que o país rejeita "uma política de direita que está cada vez mais extremada".

"Nestas eleições é muito importante dar esse sinal", afirmou em declarações aos jornalistas, para apelar ao voto.

Alertas para "privatização total de Lisboa"



Isabel Mendes Lopes aponta que a coligação PS, Livre, Bloco e PAN "quer servir Lisboa e não servir-se de Lisboa, como tem sido nos últimos quatro anos", numa crítica ao autarca recandidato Carlos Moedas.

"Ainda por cima, neste momento, Carlos Moedas vem coligado com a Iniciativa Liberal, o que nos assusta ainda mais porque vai ser uma coligação muito mais radical, uma privatização total de Lisboa, uma desconsideração pelos próprios funcionários públicos da Câmara Municipal", criticou a deputada.

A co-porta-voz do Livre declarou ainda que o partido "não está acantonado" e "quer fazer política local".

"Esquerda está à altura das responsabilidades"



Mariana Mortágua acompanhou a parceira de coligação e afirmou que a candidatura "Viver Lisboa" é a "única forma de tirar a Câmara a Carlos Moedas".

"Mostra mais uma coisa, mostra que a esquerda está à altura das responsabilidades num momento em que temos uma viragem tão forte à direita", vincou a líder bloquista.

Para Mortágua, Carlos Moedas "não é só o Presidente da Câmara de Lisboa". "É também o representante dessa direita mais agressiva, dessa direita que tem tanto ódio, que quer fazer da política uma permanente chicana de acusações."

A coordenadora do Bloco de Esquerda mostra-se otimista e considera que o partido contribuiu para uma "convergência" de "forças progressistas e economistas". O objetivo é, segundo a deputada, dar esperança aos lisboetas "que querem viver a cidade".

"Para quem ama esta cidade, para quem quer ter uma casa, para quem quer viver numa rua no seu bairro sem ser expulso pela gentrificação, pela especulação imobiliária, sem ter que lidar com o lixo", rematou.