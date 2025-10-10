IL acusa Governo de aumentar despesa em 10 mil milhoes anuais sem justificação

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, acusou esta quinta-feira de o Governo promover aumentos sucessivos de despesa, sem qualquer justificação, no Orçamento do Estado, na ordem dos dez mil milhões de euros por ano.

"A Iniciativa Liberal, que propunha medidas com um impacto fiscal ao nível dos dois mil milhões por ano, é que era radical?", questionou Mariana Leitão, num discurso de campanha autárquica.

À semelhança do que sucedeu noutros jantares com apoiantes, Mariana Leitão chegou ao som de "Enter Sandman", dos Metallica, acompanhada pelo seu antecessor na liderança do partido e agora candidato à Câmara de Braga, Rui Rocha, que a saudou com a expressão "bem vinda à capital do norte", o seu slogan de campanha.

Para a IL, "radical é aumentar brutalmente a despesa todos os anos sem nunca conseguir justificar de onde é que ela vem" e "continua-se sem se conseguir resolver redundâncias na despesa pública, sem reduzir atos administrativos inúteis, sem reduzir o papel pelo papel, sem reconsiderar as funções que o Estado deve reduzir e as que deve manter".

Mariana Leitão disse que a "reforma do Estado acabou antes de começar", o resultado de "um Estado que não consegue fechar o ciclo, e resume-se à distribuição do pouco que há", com "investimento baixo, produtividade baixa, licenciamento impossível e uma economia de baixo valor acrescentado que não consegue pagar aos nossos quadros mais qualificados".

"Enquanto o Estado insistir em controlar tudo, continuará a falhar em quase tudo", acredita.

Segundo Mariana Leitão, "há um aumento brutal de mais de 300 milhões de euros em outros impostos diretos, um crescimento de 259%, sem qualquer explicação no relatório".

O "Governo está a tapar buracos nos impostos mais escondidos, sem explicar onde é que vai buscar toda esta receita". "E para alimentar que Estado? O mesmo Estado do Partido Socialista", acusou ainda a líder liberal, que se mostrou confiante num bom resultado nas eleições autárquicas de domingo.

Mariana Leitão confia que a "Iniciativa Liberal vai exercer o poder nas autarquias locais", para "acelerar os licenciamentos, promover a construção e baixar o preço das casas" e para "exigir a transparência que se impõe na gestão autárquica e fechar a porta ao amiguismo e à corrupção".