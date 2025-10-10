Manuel Pizarro: “Governo prepara-se para colocar portagens na VCI”

O candidato socialista aproveita a presença do Primeiro-ministro no Porto para “uma vez mais dar um empurrão ao candidato do Governo à Câmara do Porto” para sugerir que se pergunte a Luís Montenegro “aonde é que no Orçamento do Estado está a medida que vai acabar com as portagens na CREP”. “É que como nós não a conseguimos encontrar, nós suspeitamos que vai ficar claro, que ao contrário do que pedimos ao Primeiro Ministro em carta que lhe escrevi em agosto; o que o Governo e o PSD querem mesmo é fazer as tais portagens na VCI de que o candidato do PSD fala e não acabar com as portagens na CREP para aliviar a VCI; medida que é consensual no Porto”, refere.

Pizarro voltou a tratar o candidato do PSD como “O delegado do Governo” ao Porto, e insinuou que Pedro Duarte recuou no pedido de se portajar a VCI “depois um grande coro de protestos”. "Em julho ele falou em portagens para todos. Depois o coro de protestos foi de tal dimensão que ele agora explica que são portagens para pesados. Connosco fica já claro: nós queremos que o Governo elimine as portagens na CREP, reclamamos que o Governo elimine as portagens para circular à volta do Porto", acrescentou.

Para o candidato colocar portagens na VCI “é um disparate que só vai complicar a vida de quem anda no Porto".

No final de um pequeno-almoço, onde esteve acompanhado da sua equipa, Manuel Pizarro foi confrontado pela Renascença com a acusação do seu adversário de não falar sobre imigração. Pizarro diz que é a favor de “uma imigração regulada”, que ajude à “adequada integração das pessoas que nos procuram”. Contudo, defende que “tratar desse tema no Porto como prioridade revela mesmo que o candidato do PSD não sabe nada do que se passa no Porto”. “Esse tema não é prioritário no Porto", concluiu.