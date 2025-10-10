Menu
O dia seguinte às autárquicas: Carneiro e Montenegro incólumes a derrota eleitoral?

10 out, 2025 - 18:17 • José Pedro Frazão

O social-democrata Duarte Pacheco e a socialista Mariana Vieira da Silva descartam impactos negativos de uma derrota nas autárquicas para as lideranças nacionais. No PS, as autárquicas vão dar lugar à reflexão interna que não foi feita a seguir às legislativas.

Mariana Vieira da Silva: "Ninguém tem dúvidas sobre a disponibilidade do PS para aprovar o Orçamento"
Mariana Vieira da Silva: "Ninguém tem dúvidas sobre a disponibilidade do PS para aprovar o Orçamento"

A seguir às autárquicas, virá uma grande reflexão interna sobre o futuro do PS. O alerta é de Mariana Vieira da Silva que iliba o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, de qualquer impacto negativo de resultados nas eleições de domingo. No programa “Casa Comum” da Renascença, a antiga ministra socialista lembra que está previsto um debate interno sobre o rumo do partido.

“O Partido Socialista precisa de fazer uma reflexão quanto a muitos temas e quanto à sua estratégia e quanto ao seu caminho. As autárquicas têm muitas especificidades locais e são importantes para o Partido Socialista e por isso é que essa reflexão não foi feita antes e só acontecerá agora”, antecipa a vice-presidente da bancada parlamentar socialista.

Sobre as responsabilidades de José Luís Carneiro nos resultados, a antiga governante descarta leituras negativas para a liderança do PS.

“É impossível dizer que um partido, que tem um líder há poucos meses é não foi o responsável pelas escolhas dos candidatos, vai ser penalizado ou posto em causa, qualquer que seja o resultado”, afirma Mariana Vieira da Silva na Renascença.

A dirigente socialista sustenta que o desafio do partido nas eleições autárquicas é recuperar dos resultados negativos das legislativas com alguns objetivos bem definidos.

O objetivo é “estabilizar o papel do PS de como grande partido autárquico”, diz Mariana Vieira da Silva, lembrando corridas taco-a-taco em várias capitais de distrito com o PSD. “Isso é bom para o sistema como um todo”.

Vitória dará impulso ao Governo e ao PSD

Duarte Pacheco assegura, por seu lado, que não haverá leituras nacionais das eleições que ponham em causa a liderança do PSD. “Eleições autárquicas nunca deveriam pôr em causa a governação”, diz o ex-deputado social-democrata.

Pelo contrário, uma noite de bons resultados pode dar um novo impulso ao Governo e ao PSD, na leitura do antigo parlamentar laranja.

“Podemos supor que as coisas correm muito bem ao Governo e que o PSD ganha Lisboa, ganha Porto, mantém Braga, mantém Coimbra e consegue ser o primeiro partido no país. Ficaria com um ‘élan’ para as batalhas que aí vêm e com a perspetiva de uma consolidação da vitória de há três meses”, sustenta Duarte Pacheco na Renascença.

